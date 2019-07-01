İsrail uçakları Şam'ı gece yarısı vurdu



İsrail savaş uçakları iki hafta aradan sonra yeniden Suriye'ye saldırdı. Gece yarısı ateşlenen füzelerin Suriye hava savunma sistemleri tarafından vurulurken, parçaları Kıbrıs'ta Girne ile Lefkaşa arasında yer alan yerleşim birimlerinin üstüne düştü. Suriye ve KKTC yetkilileri vurulan ve düşen cismin askeri parça olduğunu doğruladı. Ancak hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemedi.



İSRAİL SALDIRISINDA 4 SİVİL ÖLDÜ

Suriye basını, İsrail savaş uçaklarının başkent Şam yakınlarındaki bölgeyi vurduğunu, 4 sivilin hayatını kaybederken, 21 kişinin yaralandığını duyurdu.

SANA haber ajansı, İsrail savaş uçaklarının Lübnan hava sahasından ateşleme yaptıklarını belirtti.

Suriye rejiminin resmi haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, İsrail uçakları Lübnan hava sahasından başkent Şam'ın bazı dış mahalleri ile Humus şehrindeki askeri hedefleri bombaladı.

Saldırılarda en az 4 sivilin hayatını kaybettiği 21 sivilin yaralandığı kaydedildi. Saldırıların hedefindeki Şam'ın Sahnaya mahallesinde ölen siviller arasında bir bebeğin olduğu, yaralılar arasında da çocukların bulunduğu ileri sürüldü.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail uçakları 12 Haziran'da ülkenin güneyinde rejime ait bir askeri hedefi bombalamıştı.