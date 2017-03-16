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16 Mart 2017 Perşembe 19:43

İtalya'da yanardağ patladı

  İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı

İtalya'da yanardağ patladı
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İtalya'da yanardağ patladı
   İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. İtalyan basınından yapılan açıklamaya göre  patlamanın, Avrupa’nın en yüksek ve aktif yanardağlarından olan, 3 bin 350 metre yüksekliğindeki Etna’nın 2 bin 700’üncü metresindeki yeni bir kraterin lav püskürtmesiyle meydana geldi. Patlamanın ardından etrafa yayılan lavlar ve kaya parçalarının etkisiyle yaralananlar arasında, durumu ağır kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Yanık ve kesikleri olan yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.İ 
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Anahtar Kelimeler
ItalyaYanardağ
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