İtalya'da yanardağ patladı

İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı’nda meydana gelen patlamada 10 kişi yaralandı. İtalyan basınından yapılan açıklamaya göre patlamanın, Avrupa’nın en yüksek ve aktif yanardağlarından olan, 3 bin 350 metre yüksekliğindeki Etna’nın 2 bin 700’üncü metresindeki yeni bir kraterin lav püskürtmesiyle meydana geldi. Patlamanın ardından etrafa yayılan lavlar ve kaya parçalarının etkisiyle yaralananlar arasında, durumu ağır kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Yanık ve kesikleri olan yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.İ