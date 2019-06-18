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Japonya'da deprem, Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da deprem, Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

18 Haziran 2019 Salı 16:37
Japonya'da deprem, Tsunami uyarısı yapıldı

Japonya'da deprem...Tsunami uyarısı yapıldı

  Japonya'da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Tsunami uyarısı yapıldıJaponya'nın kuzeybatısında 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrasında tsunami uyarısı yapıldı.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Japonya'da 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Avrupa Sismolojik Araştırma Merkezi ise, sarsıntının büyüklüğünü 6.6 olarak veriyor.

Depremin merkez üssüne en yakın Japon yerleşimi, ülkenin kuzeyindeki Tsuruoka. Tsuruoka'nın depremin merkezine uzaklığı 22 kilometre.Japon Meteoroloji Ajansı, ülkenin kuzey kıyıları için tsunami uyarısı verdi. Tsunami dalgalarının 1 metreyi bulabileceği belirtiliyor.

    Rusya'nın güney batısında ise 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Sarsıntının merkez üssü, Kursk kentine 12 kilometre mesafede.

    Japonya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

Japonya'da bugüne kadar tarihin en büyük depremlerinden bazıları gerçekleşti. 2011 yılındaki 9 büyüklüğündeki sarsıntı ve peşinden ortaya çıkan tsunami, 15 binden fazla insanın yaşamını yitirmesine yol açmıştı.

(Haberler)

Son Güncelleme: 18.06.2019 19:11
Anahtar Kelimeler:
JaponyaDeprem
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