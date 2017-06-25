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25 Haziran 2017 Pazar 17:06

Japonya'da kebapçı rezaleti; Aksaray mı sandınız reziller

Güler yüzlü, hoşgörülü Japonları bile çileden çıkaran iki dangalak kebapçının Tokyo'daki çirkin davranışına sosyal medyadan tepki yağdı.

Japonya'da kebapçı rezaleti; Aksaray mı sandınız reziller
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Japonya'da kebapçı rezaleti; Aksaray mı sandınız reziller


Mehmet ve Cengiz adlı iki kardeşin Japonya'nın başkenti Tokyo'da açtığı kebapçı dükkanı, son günlerde artak şikayetler yüzünden hem kent polisi hem de Japon medyasının dikkatini çekti. Türkiye'de özellikle İstanbul Aksaray, Sultanahmet, Eminönü gibi yerlerde olduğu gibi Tokyo'nun göbeğinde yoldan geçenlerin koluna girerek kebapçı dükkanına zorla götürmeye kalkan iki kardeşin rezaletine Japonların tepkisi sert oldu. Güler yüzleri, sempatik ve hoşgörülü tabiatlarıyla tanıdığımız Japorları çileden çıkaran Mehmet ve Cengiz kardeşler hakkına 27 ayrı şikayet dosyasının oluşturulduğu ortaya çıktı. 

LALELİ Mİ SANDINIZ REZİLLER


Japonya'nın başkenti Tokyo'da çalışan iki Türk kebapçı, yoldan geçenlerin koluna girerek dükkana sokmaya çalıştıkları için gözaltına alınan iki kardeşin çirkin davranışına sosyal medyada sert yorumlar geldi. Türkiye'de bile esnaflığı ayaklar altına düşürenlerin gittikleri ülkede hem kendilerini hem de kültürlerini üç beş kuruşluk gelir için ayaklar altına aldığını yazan Türkler "Orayı Aksaray Laleli mi sandınız rezil herifler, dangalaklar" diyerek tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Kader Kebap'ta çalışan iki Türk kebapçı, yoldan geçenlerin kollarına girerek dükkana sokmaya çalıştıkları için gözaltına alındı.

Tokyo Reporter'da yer alan habere göre, kebapçıda çalışan kişiler hakkında son dönemde 27 şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Mehmet Isi ve Cengiz Isi isimli kardeşlerin savunmalarında insanlara nazikçe yaklaştıklarını ve kötü bir niyetleri olmadığını söylediği belirtildi.

Japonya'da birçok TV kanalı ve gazete konuyu haberleştirdi.
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