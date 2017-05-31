Kabil kana bulandı
Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik misyonların bulunduğu bölgede bombalı araçla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanlığı korkunç bilançoyu açıkladı: 64 ölü, 320 yaralı. Reuters ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiğini bildiriyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk Büyükelçiliği'nin de bulunduğu bölgede meydana gelen patlama nedeniyle elçilik binasının kısmen tahliye edileceğini açıkladı.Reuters’ın ‘acil’ koduyla geçtiği habere göre; bombalı araç, Zanbak Meydanı’nda bulunan Almanya Büyükelçiliği’nin hemen yanında infilak ettirildi. Patlama yerel saatle 08:25’te (TSİ 05:55), yani işe gidiş zamanında yaşandığı için kayıp dehşet verici boyutlara ulaştı.
İçişleri Bakanlığı en az 64 kişinin öldüğünü, 320 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Reuters ise sağlık personeline dayandırarak, en az 80 kişinin öldüğünü bildiriyor. İlk gelen haberlerde, saldırıdan zarar görenlerin büyük oranda siviller olduğu aktarıldı.Reuters’a konuşan üst düzey polis yetkilisi Basir Mücahit, “Alman Elçiliği’nin yanında bir bombalı araçtı, fakat yakınlarda başkaca önemli birkaç yerleşke de var.Hedefin neresi olduğunu söylemek zor” dedi.
Alman güvenlik kaynakları, Kabil’deki patlama ölen ya da yaralananların arasında Büyükelçilik personeli olup olmadığının netleşmediğini ifade etti.Bölgede devlet başkanlığı sarayının yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Hindistan büyükelçilikleri de bulunuyor. Bazı haberlerde bombaların bir kamyon ya da su tankerinin içinde bulunduğu belirtildi. Fransız yetkililer, büyükelçilik binasının Almanya Büyükelçiliği’yle birlikte patlamada hasar gördüğünü duyurdu.
Ölenlerin ya da yaralananların arasında Fransız olup olmadığı da belli değil. Hindistan Dışişleri Bakanı Suşma Svaraj ise büyükelçilik personelinin güvende olduğunu duyurdu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaparak, patlamada Türk Büyükelçiliği binasının da hasar gördüğünü ancak çalışanların yaralanmadığını belirtti. Çavuşoğlu,”Kabil’deki saldırı en güvenli bölgede meydana geldi. Saldırı Almanya ve Hindistan Büyükelçiliklerinin önünde meydana geldi. Bizim büyükelçiliğimiz bunlara komşu. Patlamanın etkisiyle büyükelçilik binamız hasar gördü. Personelimizden yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz” dedi.
Sözcü