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30 Ocak 2017 Pazartesi 06:23

Kanada'da camiye silahlı baskın; Yatsı namazı kılanlar silahla tarandı

İslam düşmanlığının hızla körüklendiği Kanada'da silahlı teröristler camide namaz kılanları taradı. Kanlı baskın sırasında 5 kişi can verdi.

Kanada'da camiye silahlı baskın; Yatsı namazı kılanlar silahla tarandı
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Kanada'da camiye silahlı baskın; Yatsı namazı kılanlar silahla tarandı

Kanada'nın Quebec eyaletinde yatsı namazı kılınan bir camiye düzenlenen kanlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti.


Quebec eyaletinin başkenti olan Quebec City'de aynı zamanda cami olarak kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi, yatsı namazı sırasında kimliği henüz belirlenemeyen silahlı 3 kişinin saldırısına uğradı.

Görgü tanıklarının yerel basına yaptıkları açıklamalara göre, saldırı 40 kadar Müslümanın yatsı namazını kılmak üzere camide bulunduğu sırada meydana geldi.

Olay sonrası Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen olayla ilgili resmi makamların açıklama yapması bekleniyor.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kanada'nın Quebec kentinde bir camide meydana gelen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından Quebec polisi saldırıyla ilişkili olduğu belirtilen iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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