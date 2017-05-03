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03 Mayıs 2017 Çarşamba 21:55

Kanadalı ünlü manken, kırkından sonra YPG'ye katılmış

Bir zamanlar podyumların aranılan mankenleri arasında yer alan Kanadalı Hanna Bohman Suriye'nin Kobani kentinde terör örgütünün kontrol ettiği bölgede ortaya çıktı.

Kanadalı ünlü manken, kırkından sonra YPG'ye katılmış
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Kanadalı ünlü manken, kırkından sonra YPG'ye katılmış



Amerikan ve Kanada vatandaşların sosyal medyada fenomen olmanın yolunu terör örgütü DEAŞ ya da PKK'ya katılmakta buldu. Kanadalı ünlü manken Hanna Bohman da bunlardan biri. Daha önce çok sayıda Kanada vatandaşının terör örgütü DEAŞ'e katılmasının ardından şimdi de Bohman gibi terör örgütü YPG'ye macera olsun diye destek vermek için gelenlerin olduğu bildiriliyor.

TERÖR örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için yine terör örgütü YPG saflarına katılan Kanadalı eski manken 46 yaşındaki Hanna Bohman,'ın Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ne komşu Suriye'nin Kobani kentinde olduğu ortaya çıktı.

Kanada’da mankenliği bırakıp 2015 yılında terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşmak için yine terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG saflarına katılmak üzere Suriye’ye giden Hanna Bohman'ın Suruç'a komşu Kobani'de olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PYD'nin kontrolünü sağladığı Kobani sokaklarında yanındaki kız çocuğuyla gezen Bohman'ın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Üzerinde YPG'lilerin giydiği askeri üniforma başında kovboy şapkası bulunan Bohman, bir süre sokaklarda dolaşırken cep telefonuyla kendisini de görüntüledi.

 
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Anahtar Kelimeler
PKKDEAŞHanna Bohman
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