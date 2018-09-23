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Kara Kutu'dan İsrail çıktı: Rusya itidali koruyor

Akdeniz'de çok boyutlu çatışmanın fitilini ateşleyen Rus nakliye uçağının düşürülmesine İsrail'in neden olduğu kesinleşti. İsrail'i sorumlu tutan Rus yönetimi misilleme hakkını saklı tutarken itidalini korumaya devam ediyor.

Kara Kutu'dan İsrail çıktı: Rusya itidali koruyor

Akdeniz'de çok boyutlu çatışmanın fitilini ateşleyen Rus nakliye uçağının düşürülmesine İsrail'in neden olduğu kesinleşti. İsrail'i sorumlu tutan Rus yönetimi misilleme hakkını saklı tutarken itidalini korumaya devam ediyor.

23 Eylül 2018 Pazar 16:10
Kara Kutu'dan İsrail çıktı: Rusya itidali koruyor

Kara Kutu'dan İsrail çıktı: Rusya itidali koruyor

Akdeniz'de füze saldırısı sonucu düşen Rus askeri nakliye uçağının hedef haline gelmesinden İsrail'in sorumlu olduğu kesinleşti. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de düşürülen İl-20 tipi Rus savaş uçağının düşürülmesinin sorumlusunun İsrail olduğu açıklaması tekrarlanırken, Moskova yönetiminin bölge ülkelerine yaklaşımındaki itidal dikkat çekici.

Türkiye'nin eski ABD Büyükelçisi Faruk Loğoğlu, İsrail'in Suriye'de Rus İl-20 uçağının düşmesine yol açmasıyla ilgili Sputnik'e konuştu. İsrail'in İran'ın Suriye'deki varlığına karşı koyma isteğinin Suriye'de sürekli gerçekleştirdiği saldırıları haklı çıkarmadığını söyleyen Loğoğlu "Rusya, krizi tırmandırmamak için itidalli davranıyor" dedi.


putnik'e konuşan emekli büyükelçi Faruk Loğoğlu "İsrail, Suriye'de İran'ın askeri varlığına karşı koymak için her türlü hakka sahip olduğunu düşünüyor ve bu yüzden Suriye'ye saldırıyor. Ancak bu, saldırılarını haklı çıkarmaya yetmiyor" dedi.

'İSRAİL'İ KORUMAK İÇİN DEĞİL'

İsrail hava saldırıları sırasında Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline gelen Rus İl-20 uçağının düşmesi konusunda Rusya'nın tavrını değerlendiren Loğoğlu "Rusya, uçağın düşürülmesiyle ilgili krizi çözmeye çalışıyor. Bunu itidal ve diplomasi ile yapıyor. Bu tavrındaki amacı da İsrail'i korumak değil, kriz ve sorunun tırmanmasını önlemek. Ancak bu arada İsrail, Suriye'de operasyon yaparken kimseye dikkat etmiyor, buna son zamanlarda İsrail ile iyi ilişkiler geliştiren Rusya da dahil" dedi.

İsrail uçakları Suriye'de hava saldırısı gerçekleştirdiği sırada Rus İl-20 uçağı radardan kaybolmuştu. Rusya ise uçağın İsrail uçakları tarafından Suriye hava savunma sistemlerinin hedefi haline getirildiğini ve 15 mürettebatın İsrail yüzünden öldüğü açıklamasını yapmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Kara Kutu
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