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Kerkük'te son durum; Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkmenlere yönelik silahlı saldırıların tırmanmasının ardından Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Barzani'nin referandum ısrarı bölgede gerginliği tırmandırırken, PKK'lıların düzenlediği saldırı sırasında bir terörist öldürülmüştü.

Kerkük'te son durum; Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Türkmenlere yönelik silahlı saldırıların tırmanmasının ardından Kerkük'te sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Barzani'nin referandum ısrarı bölgede gerginliği tırmandırırken, PKK'lıların düzenlediği saldırı sırasında bir terörist öldürülmüştü.

19 Eylül 2017 Salı 09:06
Kerkük'te son durum; Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Kerkük'te son durum; Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Terör örgütü PKK yandaşlarının Türkmenlere yönelik silahlı saldırılarının artmasının ardından, Irak'ın Kerkük şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak'ın Kerkük kentinde gerginliğin tırmanışı üzerine Kerkük Polis Müdürlüğü kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.
 

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyan Kemal,''Akşam saatlerinden itibaren tırmanan gerginlik ve sonucunda can kaybının yaşanması üzerine olayların önüne geçmek için kentte sokağa çıkma yasağı getirildi.'' ifadesini kullandı.


Uygulamanın ne zamana kadar devam edeceği konusunda bilgi vermeyen Kemal,''
Saat 01:30'dan itibaren sokağa çıkma, yasağının kent merkezinden uygulanmaya başlamıştır ancak ne zaman sona ereceği konusunda bize talimat verilmedi'' dedi.

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Kerkükte Son DurumPKKKerkük
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