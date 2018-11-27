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Kerkük'te tarihi Kayseri Çarşısı kundaklandı

Osmanlı mirası Kerkük'ün en büyük alışveriş merkezi olan ve Türkmenlerin kullandığı Kayseri Kapalı Çarşısı gece yarısı kundaklandı.

Kerkük'te tarihi Kayseri Çarşısı kundaklandı

Osmanlı mirası Kerkük'ün en büyük alışveriş merkezi olan ve Türkmenlerin kullandığı Kayseri Kapalı Çarşısı gece yarısı kundaklandı.

27 Kasım 2018 Salı 02:44
Kerkük'te tarihi Kayseri Çarşısı kundaklandı

Kerkük'te tarihi Türkmen çarşısı kundaklandı


Osmanlı yadigarı Kerkük'teki Kayseri Çarşısı kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Tarihi çarşıdan yükselen alevler kilometrelerce uzaktan görülüyor..

Türkmen şehri Kerkük'teki Osmanlı döneminde yaptırılan ve önemli ticaret merkezleri arasında yer alan tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangının kundaklamadan çıktığı bildiriliyor. 

Kerkük'te önemli ticaret merkezlerinden biri olan Osmanlı döneminden kalma Tarihi Kayseri Çarşısı'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip çarşıda çıkan yangında alevler kısa sürede işyerini sardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, çarşının büyük bölümünde etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzaktan da görülebiliyor.

Tarihi Kayseri Çarşısında işyerleri bulunan ve çoğunluğun Türkmenlerin oluşturduğu esnaf, yangının kundaklanma sonucu çıkmış olabileceğini öne sürdü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen yangının kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor. Can kaybının olmadığı, ancak büyük maddi zarara yol açtığı belirtilen yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri Çarşısı
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