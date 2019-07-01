KKTC'de esrarengiz patlama, Lefkoşa diken üstünde

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gece meydana gelen esrarengiz patlama sonrası yangın çıktı. Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cismin neden olduğu patlama sesleri Girne ve Lefkoşa'nın büyük bölümünde duyuldu.

Lefkoşa ile Girne arasında kalan bölgede Taşkente düşen füze ya da İHA parçalarının bir benzeri Dikmen köyünde bahçelere ve evlerin üzerine düştü. Bazı evler güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Düşen parçalar vatandaşları tedirgin ediyor.

Bu arada Suriye hava savunma füze sistemlerinin, Kıbrıs üzerinde bir seyir füzesi ya da silahlı insansız hava aracağını vurduğu açıklandı. Kıbrıs'a düşen parçaların Suriye tarafından vurulan askeri cisme ait olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı.

Taşkent sakinleri gece yarısı meydana gelen 3 ayrı patlamayı dehşetle izlediklerini duyurdu. Yeni Düzen Gazetesi muhabirine konuşan vatandaşlar "Önce helikopter sandık, döne döne geliyordu. yere çarpınca büyük bir gürültü oldu, üç ayrı patlama sesi işittik. Patlama sonrası gürültü ile evler sallandı" dediler.

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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, olay yerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da “Bizim dışımızdan gelen askeri bir cisimle karşı karşıyayız. Bu bir füze midir, insansız hava aracı mıdır yoksa başka bir şey midir tam olarak kimse net bir şey söylemiyor” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Bölgedeki savaşın bizim payımıza düşen kötü nimetlerinden biri. İlk tespit olarak bunu söyleyebiliriz” dedi.

Patlamanın meydana geldiği bölgede bulunan parçaların bir füze ya da insansız hava aracına ait olabileceği açıklandı. Kıbrıs Gazetesi'nde ise patlamaya neden olan araca dair parcalara ait görüntüler yayınlandı. Uzmanlar şiddetli patlamanın mühimmat yüklü bir İHA aracının düşmesinden kaynaklanmış olabileceğini ifade ediyor.

Patlamanın hemen ardından güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Taşkent köyü yakınındaki olay yerine giderek patlama ertesinde bölgede bulunan parçaları yetkililerimizle birlikte inceledik. İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir. Parçalar üzerindeki yazılar ve diğer emareler kısa süre sonra tam olarak ne olduğunu anlamamıza yardımcı olacak niteliktedir. Herhangi bir can kaybı veya yaralı yoktur. İtfaiyemizin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınmıştır."



Olay yerinde inceleme yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir" ifadesini kullandı



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre gece saatlerinde KKTC'nin Taşkent bölgesinde patlama meydana geldi. Başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldiği görüldü.

Çevrede endişe yaratan patlamanın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçler sevk edildi.