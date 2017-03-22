Londra'da silahlı saldırı; 4 ölü 20 yaralı var

PARLAMENTO ÇEVRESİNDE ŞÜPHELİ ARAÇ

İngiltere Parlamentosu yerleşkesinde bir polis memuru, bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Polisin saldırganı vurduğu belirtilirken, parlamento çevresinde en az 20 yaralı olduğu açıklandı. Olayda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere polisi olayın terör saldırısı olarak değerlendirileceğini açıkladı. Saldırının ardından İskoçya Parlamentosu'ndaki bağımsızlık referandumu konulu görüşmeler ertelendi...İngiltere Parlamentosu yerleşkesinde bir polis memuru, bir saldırgan tarafından bıçaklandı. Polisin saldırganı vurduğu belirtilirken, parlamento çevresinde en az 20 yaralı olduğu bildirildi. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İngiltere polisi olayın terör saldırısı olarak değerlendirileceğini açıkladı. Ölü sayısı ise ikiye çıktı..Başkent Londra'da bulunan İngiltere Parlamentosu önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. İngiltere polisi, olayın terör saldırısı olarak değerlendirileceğini açıkladı. Saldırıda bir aracın Westminster Köprüsü'ndeki yayaları ezerek parlamento binasına yöneldiği görgü tanıkları tarafından belirtilirken, parlamento yerleşkesi içerisinde bir polisin bıçaklandığı ifade edildi. Bıçaklı saldırganın polis tarafından vurulduğu ve saldırıda 4'ü ağır olmak üzere en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.Görgü tanıkları bir aracın köprü üzerindeki yayaları ezerek parlamento binasına doğru ilerlediğini söyledi.Bölgeye hava ambulansı sevk edildiği ve Londra metrosundaki Westminster istasyonunun polisin isteği üzerine kapatıldığı belirtildi.Londra polisi, olay sırasında parlamentoda bulunan Başbakan Theresa May'in güvende olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, olayla ilgili bilgi aldığını açıkladı.Avam Kamarası Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bıçaklandığı bilgisini doğruladı.Buckingham Sarayı'nda da güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi. BBC'nin haberine göre saraydan açıklama yapılmazken, kapılarının kapalı tutulduğu bildirildi.Londra polisi aksi bir bilgiye ulaşılana kadar olayın terör saldırısı olarak değerlendirileceğini açıkladı.Öte yandan parlamento binası çevresinde şüpheli bir araç bulunduğu ve bölgenin boşaltıldığı belirtildi.