Meksika sınırına duvar örüyor

ABD Başkanı Donald Trump ,icraatlarına hız kesmeden devam ediyor.Seçim konuşmalarında söylediklerini hızlı bir şeklide hayata geçiren Trump Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.Meksika sınırına yapılacak duvarın 3bin mil yani yaklaşık 3 bin 200 km olacağı belirtildi.Kararın ülkeye yasal olmayan yollardan girişi engellemek için atılacak çok sayıda adımın bir parçası olduğu belirtildi.Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında imzaladığı başkanlık kararıyla ilgili olarak,dedi. Spicer, duvarın ‘uyuşturucu, suç ve ABD'ye yönelik yasadışı göç akışını' azaltacağını da sözlerine ekledi.Seçim döneminde, Meksika’dan gelen yasadışı göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump, salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına duvar inşa edilmesini onayladı.