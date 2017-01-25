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25 Ocak 2017 Çarşamba 22:45

Meksika sınırına duvar örüyor

ABD Başkanı Donald Trump ,icraatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Meksika sınırına duvar örüyor
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Meksika sınırına duvar örüyor
 ABD Başkanı Donald Trump ,icraatlarına hız kesmeden devam ediyor.Seçim konuşmalarında söylediklerini hızlı bir şeklide hayata geçiren Trump Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladı.
   Meksika sınırına yapılacak duvarın 3bin mil yani yaklaşık 3 bin 200 km olacağı belirtildi.Kararın ülkeye yasal olmayan yollardan girişi engellemek için atılacak çok sayıda adımın bir parçası olduğu belirtildi.
    Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump'ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na yaptığı ziyaret sırasında imzaladığı başkanlık kararıyla ilgili olarak, “Bu bariyeri inşa etmek bir seçim vaadinden daha fazlası. Bu, ‘geçirgen' sınırlarımızı gerçekten korumak için atılan bir ilk adım” dedi. Spicer, duvarın ‘uyuşturucu, suç ve ABD'ye yönelik yasadışı göç akışını' azaltacağını da sözlerine ekledi.
   Seçim döneminde, Meksika’dan gelen yasadışı göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump, salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yarın ulusal güvenlikle ilgili büyük bir gün planladık. Başka birçok şeyin yanında duvarı da inşa edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık özel yetkisini kullanarak Meksika ile ABD sınırına duvar inşa edilmesini onayladı.
 
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