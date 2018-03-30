Menbiç'te ABD askerlerine bombalı saldırı 2'si öldürüldü

Menbiç'te ABD askerlerine bombalı saldırı 2'si öldü

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki müttefiki ABD askerlerine el yapımı patlayıcılarla saldırı düzenlendi. EYP konusunda yıllardır uzmanlaşan PKK'lı teröristlerin taktiğini kullanan saldırganlar iki Amerikalı askeri öldürdü.. Saldırıyı henüz üstlenen taraf yok..

Suriye'de görev yapan ABD askerlerinin bağlı olduğu Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli, 29 Mart'ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgeden tahliye edildiği belirtilirken ölenlerin isim ve rütbeleri açıklanmadı.

Olayın soruşturulduğu kaydedilirken saldırının yeri açıklanmadı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." dedi.

Dillon ölen askerlerin ABD askeri olup olmadığına ilişkin soruları da aynı gerekçe ile yanıtlamaktan kaçındı.

Ancak AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgilye göre saldırı Menbiç yakınlarında meydana geldi.



ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona ait bir konvoya Suriye'de el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıda 2 askerin öldüğü 5 askerin yaralandığı bildirildi

Birleşik Görev Gücü'nden yapılan açıklamada, "2 koalisyon personeli, 29 Mart'ta GMT saatiyle akşam 9.00'da Suriye'de el yapımı patlayıcı ile öldürüldü, 5'i yaralandı." bilgisi verildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgeden tahliye edildiği belirtilirken ölenlerin isim ve rütbeleri açıklanmadı.

Olayın soruşturulduğu kaydedilirken saldırının yeri açıklanmadı.

Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, "Aileler bilgilendirilene kadar olay yerini belirtmeden Suriye olarak ifade edeceğiz." dedi.

Dillon ölen askerlerin ABD askeri olup olmadığına ilişkin soruları da aynı gerekçe ile yanıtlamaktan kaçındı.

