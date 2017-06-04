Minibüslü katliam girişimi; Londra diken üstünde

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

ŞÖFÖR HENÜZ YAKALANAMADI, 3 KİŞİ ARANIYOR

İKİNCİ BİR SALDIRI DAHA YAŞANDI

İngiltere'nin Başkenti Londra minibüslü terör dehşetine tanık oldu. Bir minibüs kalabalığın üzerine sürdü. Londra Köprüsü trafiğe kapatılırken şöförün henüz yakalanamadığı gelen bilgiler arasında.İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Londra Köprüsü'nde bir minibüs şöförü aracını köprüdeki yayaların üzerine sürdü Londra polisinden yapılan açıklamada, polis ekiplerinin ve acil servis görevlilerinin Londra Köprüsü'nde gerçekleşen olayla ilgilendiği kaydedildi.Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımlarda ise saatte ortalama 80 kilometre hızla ilerleyen beyaz bir minibüs şöförünün aracını kaldırımda yürüyen yayaların üzerine sürdüğü öne sürüldü.Görgü tanıkları, henüz terör saldırısı olup olmadığı kesinleşmeyen olayda, en az 20 kişinin yaralandığını kaydetti. İngiliz polisinden yapılan açıklamada da 1'den fazla ölünün olduğu belirtildi.Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da, "Londra Köprüsü'nde yaşanan olaya müdahale ediliyor. Lütfen bölgeye gitmeyiniz." uyarısı yapıldı. Londra Ulaşım Kurumundan (TFL) yapılan açıklamada ise "polisin ilgilendiği büyük bir olay" sebebiyle köprünün trafiğe kapatıldığı aktarıldı.Londra Köprüsü, özellikle kenti ziyaret eden turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin arasında yer alıyor. Köprü, tarihi Tower Bridge Köprüsü'nün yanında bulunmasından dolayı, tarihi köprüyü fotoğraflamak isteyenlerin uğrak yerleri arasında.Londra'da 22 Mart'ta da Westminster Köprüsü'nde benzer bir olay yaşanmıştı. Ülke siyasetinin merkezi ve turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Westminster bölgesinde meydana gelen olayda, Adrian Russell Ajao isimli saldırgan, kiralık aracını, Westminster Köprüsü'nde saatte 120 kilometre hızla insanların üzerine sürmüş, araç, İngiltere Parlamentosu'nun demir parmaklıklarına çarparak durmuştu.İngiliz medyasında yer alan bilgiye göre; Londra polisi, aracın şoförünü henüz yakalayamadı. Bunun yanısıra polis, silahlı olabileceği düşünülen üç şüpheliyi daha bulmaya çalışıyor.Londra polisi, bu olayın hemen ardından, Londra Köprüsü'nün 500 metre uzaklığında bulunan 'Borough Market' bölgesinde de bir olay yaşandığını açıkladı. İkinci olayın detayları hakkında bilgi verilmezken, ilk saldırının ardından kaçan beyaz minibüsün Borough Market bölgesinde yine kalabalığın arasına daldığı iddia edildi. İkinci olayın yaşandığı bölgede silah seslerinin duyulduğu, çevrede bıçaklanan birden çok kurbanın bulunduğu kaydedildi.