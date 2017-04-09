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09 Nisan 2017 Pazar 20:21

Mısır'da DEAŞ vahşeti; Ölü sayısı giderek artıyor

Mısır'da Kıpti'lere yönelik bombalı saldırının ardından ölenlerin sayısının 43'e yükseldiği açıklandı. Ülke genelinde güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkartıldı.

Mısır'da DEAŞ vahşeti; Ölü sayısı giderek artıyor
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Mısır'da DEAŞ vahşeti; Ölü sayısı giderek artıyor

Terör örgütü DEAŞ Mısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde kiliseleri hedef aldı. Düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği açıklandı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin 94 kilometre kuzeyinde, Nil Deltası'nda bulunan Tanta kentindeki bir kilisenin içinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü sayısı 27'ye yükselirken, 78 kişi yaralandı. Bu saldırısının ardından polis merkezi yakınında ikinci bir patlama geldi.İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada ise yaralananların sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 41'e yükseldi.

Hıristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini kutladığı bayram gününde gerçekleştirilen patlamada, intihar saldırısı olasılığı üzerinde duruluyor. Mısırlı bakanlık görevlileri olay yerinde soruşturmayı sürdürüyor.

İKİNCİ KİLİSE SALDIRISI

İskenderiye kentinde de bir kilise önünde patlama oldu. Mısır Sağlık Bakanlığı, Tanta'daki kilisede meydana gelen patlamadan saatler sonra yaşanan ikinci kilise patlamasında 16 kişinin öldüğünü, 41 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamanın bir intihar saldırısı olduğu açıklandı. Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadrosun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Mısır'da iki kiliseye yönelik bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.
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