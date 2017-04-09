Mısır'da DEAŞ vahşeti; Ölü sayısı giderek artıyor

İKİNCİ KİLİSE SALDIRISI

Terör örgütüMısır'ın Tanta ve İskenderiye illerinde kiliseleri hedef aldı. Düzenlenen bombalı saldırılarda ölenlerin sayısının 43, yaralananların sayısının ise 119'a yükseldiği açıklandıMısır'ın başkenti Kahire'nin 94 kilometre kuzeyinde, Nil Deltası'nda bulunan Tanta kentindeki bir kilisenin içinde patlama meydana geldi. Patlamada ölü sayısı 27'ye yükselirken, 78 kişi yaralandı. Bu saldırısının ardından polis merkezi yakınında ikinci bir patlama geldi.İskenderiye'de St. Mark Kilisesi yakınlarındaki ikinci patlamada ise yaralananların sayısı 16'ya, yaralananların sayısı ise 41'e yükseldi.Hıristiyanlar için kutsal sayılan Hz. İsa'nın Kudüs'e girişini kutladığı bayram gününde gerçekleştirilen patlamada, intihar saldırısı olasılığı üzerinde duruluyor. Mısırlı bakanlık görevlileri olay yerinde soruşturmayı sürdürüyor.İskenderiye kentinde de bir kilise önünde patlama oldu. Mısır Sağlık Bakanlığı, Tanta'daki kilisede meydana gelen patlamadan saatler sonra yaşanan ikinci kilise patlamasında 16 kişinin öldüğünü, 41 kişinin yaralandığını bildirdi.Patlamanın bir intihar saldırısı olduğu açıklandı. Kilise yetkilileri, olay sırasında kilisede bulunan Mısır Kıpti-Ortodoks Patriği 2. Tavadrosun sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.Mısır'da iki kiliseye yönelik bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlendi.