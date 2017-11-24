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Mısır'da kanlı Cuma; Cami'ye vahşi saldırı, 235 ölü var

Terör kanlı yüzünü Mısır'da yeniden gösterdi. Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde Ravda Camii teröristlerin saldırısına uğradı. Cuma namazı sonrası cami cemaatini hedef alan katliam saldırısında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Mısır'da kanlı Cuma; Cami'ye vahşi saldırı, 235 ölü var

Terör kanlı yüzünü Mısır'da yeniden gösterdi. Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde Ravda Camii teröristlerin saldırısına uğradı. Cuma namazı sonrası cami cemaatini hedef alan katliam saldırısında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

24 Kasım 2017 Cuma 19:37
Mısır'da kanlı Cuma; Cami'ye vahşi saldırı, 235 ölü var

Mısır'da kanlı Cuma; Cami'ye vahşi saldırı, 235 ölü var


Terör kanlı yüzünü Mısır'da yeniden gösterdi. Cuma namazı sonrası cami cemaatini hedef alan katliam saldırısında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.


Cuma Namazı çıkışında bir camiye düzenlenen terörist saldırıda 235 kişi can verdi. Mısır'ın Kuzey Sina bölgesinde Ariş kentinde Ravda Camisi'ne yönelik bombalı saldırı yapıldı. Patlamanın ardından silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Saldırganların cuma namazı çıkışında cemaati hedef aldığı bildirildi. Mısır Devlet Televizyonu saldırıda 235 kişinin hayatını kaybetti, 120 kişi de yaralandı.

Mısır'da 3 gün ulusal yas ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, ilerleyen saatlerde Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve İstihbarat Başkanıyla bir güvenlik toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşını arayarak saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: MISIR'DAKİ TERÖR SALDIRISINI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından Mısır'ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Mısır'ın El Ariş kentinin batısındaki bir camide meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve  kardeş Mısır halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi.

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