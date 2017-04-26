Moskova'dan Sincar ve Karaçok operasyonuna tepki

PKK'lı teröristlere yönelik son operasyon ABD'nin ardından Rusya'nın da tepkisine neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar ve Karaçok'ta terör örgütüne yönelik operayonlarında 70 terörist öldürülmüştü.Moskova'dan dan yapılan açıklamada, "Sincar ve Karaçok operasyonları kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlediği hava operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta da 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği röportajda operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgilendirme yapıldığını ifade etmişti. Operasyonlar sırasında 5 Peşmerge'nin ölümüyle ilgili de konuşan Erdoğan, "TSK’nın Sincar’da, Karaçok’da falan yapmış olduğu bu operasyon kesinlikle Peşmergelere karşı bir operasyon değildir. Bu daha önceden zaten Sayın Barzani’ye, onlara bildirilmiş olan bir operasyondur.” dedi.