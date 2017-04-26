﻿
DIŞ HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 22:45

Moskova'dan Sincar ve Karaçok operasyonuna tepki

Türk Hava Kuvvetleri'nin Karaçok ve Sincar'a düzenlediği hava akınlarında 70 teröristin öldürülmesi Amerika ve Rusya'yı ayağa kaldırdı.

Moskova'dan Sincar ve Karaçok operasyonuna tepki
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Moskova'dan Sincar ve Karaçok operasyonuna tepki

PKK'lı teröristlere yönelik son operasyon ABD'nin ardından Rusya'nın da tepkisine neden oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Sincar ve Karaçok'ta terör örgütüne yönelik operayonlarında 70 terörist öldürülmüştü. 
Moskova'dan dan yapılan açıklamada, "Sincar ve Karaçok operasyonları kabul edilemez. Türkiye'nin bu adımlarından endişeliyiz. Operasyonlar bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Bu adımlar terörle ortak mücadeleye hizmet etmiyor." ifadeleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlediği hava operasyonunda Irak'ın kuzeyindeki Sincar Dağı bölgesinde 40, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok'ta da 30 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a verdiği röportajda operasyonlarla ilgili ABD ve Rusya'ya bilgilendirme yapıldığını ifade etmişti. Operasyonlar sırasında 5 Peşmerge'nin ölümüyle ilgili de konuşan Erdoğan, "TSK’nın Sincar’da, Karaçok’da falan yapmış olduğu bu operasyon kesinlikle Peşmergelere karşı bir operasyon değildir. Bu daha önceden zaten Sayın Barzani’ye, onlara bildirilmiş olan bir operasyondur.” dedi.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye PKK'yı vurdu, Amerika rahatsız oldu Türkiye PKK'yı vurdu, Amerika rahatsız oldu
Avrupa Konseyi, 13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden takibe alıyor Avrupa Konseyi, 13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden...
İngilizler, Karadeniz'de gerginliği tırmandırıyor İngilizler, Karadeniz'de gerginliği tırmandırıyor
Paris Saldırısı'nı DEAŞ üstlendi; Katliam yapacaklardı Paris Saldırısı'nı DEAŞ üstlendi; Katliam...
Son Dakika Haberleri, Amerika'da 5 kişinin katili Arcan Çetin ölü bulundu Son Dakika Haberleri, Amerika'da 5 kişinin katili...
Mısır'da DEAŞ vahşeti; Ölü sayısı giderek artıyor Mısır'da DEAŞ vahşeti; Ölü sayısı giderek...
Yukarı Çık

Türkiye PKK'yı vurdu, Amerika rahatsız...
Terör örgütleriyle sıkı ilişkiler geliştiren ABD, Türkiye'nin Kuzey Irak ve Suriye'de PKK'ya...

Haberi Oku