Nepal'de uçak kazası: Çok sayıda ölü var

Dün İran'da düşen özel Türk jetinin ardından ikinci bir uçak kazası haberi Nepal'den geldi. 71 yolcu ve mürettabatı bulunan uçak, inişe geçtiği sırada düşerek parçalandı. Kaza sırasında en az 50 yolcunun can verdiği bildiriliyor.

Nepal'in başkenti Katmandu'da bir Bangladeş havayolu şirketine ait yolcu uçağının düştüğü bildirildi. Kazada onlarca kişinin öldüğü bilgisi geldi. Kazada onlarca kişinin öldüğü bilgisi geldi.



71 YOLCUSU VARDI



Kathmandu Post'ta yer alan habere göre, Bangladeş merkezli US-Bangla havayolu şirketine ait, 71 yolcunun bulunduğu uçak, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda yere çarparak iniş yaptı.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



4'ü mürettebat 71 kişiyi taşıyan Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait yolcu uçağı Nepal'in başkenti Katmandu'ya inişi sırasında pistten çıktı. En az 40 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi kurtuldu. Diğer kişilerin akıbeti henüz bilinmiyor.



Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'nda düşen uçakta 4 mürettebat ve 67 yolcu bulunuyordu.Alev alan enkazdaki yangını söndüren kurtarma ekipleri, daha sonra parçalanan uçaktan cenazeleri çıkarmaya başladı.