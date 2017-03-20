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20 Mart 2017 Pazartesi 18:58

O iddialara Rusya'dan açıklama geldi

 Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin PKK terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesinde açılacak olanın “üs değil”, “Ateşkes izleme merkezi” olacağını bildirdi.

O iddialara Rusya'dan açıklama geldi
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O iddialara Rusya'dan açıklama geldi
   Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin PKK terör örgütünün uzantısı olarak gördüğü PYD/YPG kontrolündeki Afrin bölgesinde açılacak olanın “üs değil”, “Ateşkes izleme merkezi” olacağını bildirdi. Türkiye-Rusya ve İran arasında bu yılın başında Moskova’da varılan anlaşma uyarınca, üç ülke Suriye’de varılan ateşkesin izlenmesi için mekanizmalar oluşturmuşlardı. Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Afrin’de kurulacak olanan “Suriye’deki ateşkesi izleme merkezinin bir şubesi” olacağı bildirildi.
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