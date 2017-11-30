Orta Asya doğalgazı Çin'e akıyor: Rekor gaz satışı



Çin, enerji açığını kapatmak için Özbekistan ve Kazakistan'dan satın aldığı doğalgaz ile rekor kırıyor. Orta Asya'dan Çin'e 200 Milyar Metreküp Doğalgaz Taşındı





Çin Uluslararası Radyosu - Çarşamba günü Çin Ulusal Petrol Şirketi (China National Petroleum Corporation) yaptığı açıklamada, 200 milyar metreküp doğalgazın büyük bir enerji projesi vasıtasıyla Orta Asya'dan Çin'e taşındığını söyledi. Çin'in ilk sınır ötesi gaz projesi olan Çin-Orta Asya Boru Hattı Aralık 2009'da faaliyete geçmişti ve proje yıllık 55 milyar metre küp kapasiteli üç hattan oluşuyor. Bu boru hatları Özbekistan ve Kazakistan gibi ülkelerden geçiyor. Proje, kazan-kazan stratejisine bağlı olarak işliyor. 300 milyondan fazla Çinli bu projeden yarar sağlarken proje sayesinde Orta Asya'da yaklaşık 10.000 yeni iş yaratıldı.

Proje bünyesinde yer alan D hattı halen yapım aşamasında ve bu hattın tamamlandıktan sonra her sene 30 milyar metre küp doğalgaz taşıması öngörülmektedir. Tahminler, 200 milyar metre küp doğal gazın yaklaşık 266 milyon ton kömüre yakın enerji sağlayacağını ve karbondioksit salınımının 284 milyon ton, kükürt dioksit salınım miktarının ise 4.4 milyon ton azaltacağını gösteriyor. Çin’in daha temiz kaynaklardan elde ettiği enerji miktarı yükseldikçe ülkenin Paris İklim Sözleşmesi kapsamında verdiği taahhütleri yerine getirme potansiyeli de artıyor.