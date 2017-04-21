Paris Saldırısı'nı DEAŞ üstlendi; Katliam yapacaklardı

PARİS SALDIRGANI AL-BALJİKİ KOD ADLI FRANSIZ

Bir polisin hayatını kaybettiği, iki polisin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristin daha önce terör şüphesi ile fişlendiği öğrenildi. Teröristin 1977 doğumlu olduğu ve 16 yıl önce polislere yine saldırıda bulunduğu bildirildi.İçişleri Bakanlığı, polis tarafından saldırganın evine ve arabasına arama yapıldığını bildirdi. Araba araması sırasında bomba imha ekibi getirtildi.Paris’in sembol caddesinin hala polis tarafından kapatılmış durumda olduğu, bölge üzerinde de helikopterin uçuş yaptığı gözlemlendi.Öte yandan saldırının caddenin 104. numarasında gerçekleştiği ve 102. numarada bulunan Türkiye turizm ofisi ve Yunus Emre Enstitüsünün çok yakınında olduğu açıklandı.Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'nin önümüzdeki günlerde yapacağı seyahatleri iptal ettiği duyuruldu.Fransa'nın başkenti Paris'te ünlü Champs Elysees Bulvarında polise karşı düzenlenen silahlı saldırıyı DEAŞ militanı Fransız vatandaşı Abu Yussuf Al-Baljiki'nin gerçekleştirdiği açıklandı. Saldırıdan iki saat sonra DEAŞ olayı üstlendi ve saldırganı kod ismi ile birlikte açıkladı.Champs Elysees Bulvarı üzerinde bulunan Türk Turizm ve Tanıtma Ofisi önünde polis otosuna uzun namlulu silahla ateş açansaldırgan, bir polisi sırtından vurup diğerini yaraladıktan sonra olay yerinden yaya olarak kaçarken polisle girdiği çatışma sonucu öldürüldü. Olay sırasında bir yabancı kökenli kadının da yaralandığı bildirildi. Saldırganın polis tarafından tanındığı, Seine et Marne bölgesinde 16 yıl önce de polisle çatıştıktan sonra bir süre hapis yatıp serbest bırakıldığı açıklandı.Olayın meydana geldiği cadde üzerinde polisin geniş çaplı bir araştırma yaptığı kaydedildi. Resmi olarak açıklanmasa da bazı haber kaynaklarına göre ikinci bir kişinin olduğu yönündeki söylentiler üzerine polis çevreyi abluka altına aldı. Bölgedeki metro istasyonları geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.Olayın meydana gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Hollande yaptığı açıklamada, saldırganın terör bağlantılı olduğunu açıkladı.Bu arada olağanüstü hal uygulamasını 15 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatan Fransa'da son saldırı ile birlikte DEAŞ'ın üstlendiği 5. saldırı sonrası Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turuyla ilgili olarak ülke genelinde güvenliğin arttırıldığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Marine Le Pen ve François Fillon son kampanya günü olan Cuma günü yapacakları programlarını iptal ettiklerini açıkladılar. (ÖK-D-OS)