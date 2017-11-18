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Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı

Frankfurt'ta bir otoparka aracını bırakan adam, otomobilini nereye park ettiğini unuttu. Unutkanlığı dillere destan adamın aracını bulması tam 20 yıl sürdü.

Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı

Frankfurt'ta bir otoparka aracını bırakan adam, otomobilini nereye park ettiğini unuttu. Unutkanlığı dillere destan adamın aracını bulması tam 20 yıl sürdü.

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:58
Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı

Park ettiği aracının yerini tam 20 yıl sonra hatırladı


Almanya'da araç sahibi bir sürücü, park ettiği otomobilinin yerini hatırlaması tam 20 yıl sürdü.


1997 yılında Frankfurt'ta bir garaja arabasını park eden adam nereye park ettiğini unuttu, arabasını 20 yıl sonra buldu

1997 yılında Frankfurt'ta yaşanan olayda, şu anda 76 yaşında olan kişi, park yerini unutup arabasını kayıp olarak polise bildirmişti.

Independent Gazetesi'nin haberine göre, sürücü aracını endüstriyel bir binanın garajına park etmişti. Aracın bulunması ise şans eseri yaşandı. Binayı yıkmaya hazırlanan inşaat işçileri, ortaya çıkan arabayı polise bildirdiler. Polis, 20 yıl önce yapılan kayıp ihbarını fark etti ve aracın sahibine ulaştı. Aracını bıraktığı yerde görünce şaşkına dönen adam arabayı çalıştırmaya çalıştı ancak 20 yıldır hiç çalışmayan araba bozulmuştu.

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