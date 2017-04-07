Pentagon; Kimyasal saldırının yapıldığı üsleri vurduk

Suriye’de hafta başında yaşanan kimyasal saldırıdan Trump yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı sorumlu tutmuş ve bunun sonuçları olacağını söylemişti.Türkiye saatiyle 04:00 civarında Amerika bölgedeki donanma gemilerinden Suriye’deki hava üslerini hedef alan saldırı başlattı. Suriye’de Şinsar ve Şayrat hava üslerinin hedef alındığı, bu iki hedefe yaklaşık 60 kadar Tomahawk Cruise füzesi fırlatıldığı belirtiliyor. Pentagon'dan bir askeri yetkili vurulan üslerle ilgili olarak, "Kimyasal saldırının bu üslerden yapıldığını düşünüyoruz. Bir sonraki talimata kadar yaptıklarımız bununla sınırlı kalacak" şeklinde konuştu.