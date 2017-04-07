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07 Nisan 2017 Cuma 08:05

Pentagon; Kimyasal saldırının yapıldığı üsleri vurduk

Pentagon, sabaha karşı vurulan Suriye'deki hava üssünün. İdlib'e düzenlenen kimyasal saldırıda kullanıldığı açıkladı.

Pentagon; Kimyasal saldırının yapıldığı üsleri vurduk
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Pentagon; Kimyasal saldırının yapıldığı üsleri vurduk


Suriye’de hafta başında yaşanan kimyasal saldırıdan Trump yönetimi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı sorumlu tutmuş ve bunun sonuçları olacağını söylemişti.
Suriye'de son durum
Türkiye saatiyle 04:00 civarında Amerika bölgedeki donanma gemilerinden Suriye’deki hava üslerini hedef alan saldırı başlattı. Suriye’de Şinsar ve Şayrat hava üslerinin hedef alındığı, bu iki hedefe yaklaşık 60 kadar Tomahawk Cruise füzesi fırlatıldığı belirtiliyor. Pentagon'dan bir askeri yetkili vurulan üslerle ilgili olarak, "Kimyasal saldırının bu üslerden yapıldığını düşünüyoruz. Bir sonraki talimata kadar yaptıklarımız bununla sınırlı kalacak" şeklinde konuştu.

 
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