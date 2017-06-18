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18 Haziran 2017 Pazar 15:02

PKK'lı teröristler Suriye'de Mare'ye ağır silahla saldırdı

PKK'lı teröristlerin ağır silahlarla saldırdığı Mare'de yaralanan 20 Suriyeli'nin Kilis'te tedavi altına alındığı açıklandı.  Saldırı'da Amerikan malı topların kullandığı değerlendiriliyor.

PKK'lı teröristler Suriye'de Mare'ye ağır silahla saldırdı
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PKK'lı teröristler Suriye'de Mare'ye ağır silahla saldırdı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD, Özgür Suriye Ordusu denetiminde bulunan Mare'ye ağır silahlarla saldırdı. Saldırı sırasında 4 Suriyeli hayatını kaybetti. TSK'dan yapılan açıklamada terör örgütü PKK/ PYD'nin Suriye'nin Halep kentinde bulunan Mare'ye topçu atışı yaptığı ve 4 Suriyeli'nin öldüğü belirtildi.


Terör örgütü PYD/ PKK'nın, Suriye’nin Halep ilinin kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Halep’in kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrolündeki Mare ilçesine terör örgütü PYD/PKK mensuplarının gece saatlerinde düzenlediği saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivil yaralandı.

Afrin'in doğusundaki terör örgütü mevzilerinden yapılan havan topu saldırısında evleri isabet alan Neccar ailesinden 50 yaşındaki baba Abdullah Neccar ve 22 yaşındaki oğlu Mahmut'un ölenler arasında olduğu, ailenin 12 ve 13 yaşlarındaki çocukları Rahim Abdullah ve Ravan'ın ağır yaralandığı bildirildi.
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