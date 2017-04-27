PKK'nın koynunda çıkan Amerikan askerine, diplomatik savunma

Eli kanlı terör örgütüne Türkiye'nin yıllardır yürüttüğü operasyonları ısrarla 'Desteklediklerini' söyleyen Amerikan yönetimi, bir gazetecinin habere konu olan fotoğrafla ilgili sorusunu "" diyerek geçiştirdi. Türkiye'nin son 40 yılında yüz bin kişiye yakın ölümüne, sakat kalmasına neden olan, milyonyalarca insanı yerinden yurdundan eden dünyanın en vahşi terör örgütü ile defalarca adeta '' Amerika, örgütle ilişkisini hiç bir zaman kabul etmediği gibi, bu tür fotoğrafları da askerlerine hakaret olarak yorumlamayı sürdürüyor. Riyakarlık konusunda diplomasi tarihine geçen altın örneklerden birini sergileyen Amerikan yönetiminin terör örgütleriyle 'Amerikan çıkarları söz konusu olunca her türlü ilişkiyi geliştirmekte oldukça yetenekli" olduğu gözden kaçmıyor.Dışişleri Bakanlığı Geçici Sözcüsü Mark Toner, Amerikalı yetkililerin Sincar ziyareti sırasındaüyeleriyle görüntülendiği fotoğrafla ilgili açıklama yaparken 'Türkiye'nin PKK operasyonlarını destekliyoruz' dediABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) terör operasyonları sonrasında Sincar'ı ziyaret eden Amerikalı üst düzey bir askerin terör örgütü PKK üyeleriyle görüşmediğini iddia etti.Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, günlük basın toplantısında AA muhabirinin, Amerikalı askerlerin helikopterle bölgeye giderek örgüt üyeleriyle görüşmesiyle ilgili sorularını cevapladı.Toplantıda Toner'e, "PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünüzü belirtiyorsunuz, fakat Türkiye'nin operasyonundan sonra ABD askerlerinin bölgeye gitmesini ve üst düzey bir askerin burada PKK liderleri tarafından karşılanmasını nasıl açıklıyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltildi.