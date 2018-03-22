PKK'nın silah tedarikçisi ABD'den Türkiye çıkışı



Türkiye'ye ağır silahlarla saldıran terör örgütlerine silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi, Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasını iptal ettirmek için diplomatik çıkarma yapmaya hazırlanıyor..

Terör örgütlerine her türlü ağır silah desteği veren Türkiye'nin güvenilmez müttefiki ABD, S-400 satışını iptal ettirmek için Ankara'ya diplomatik çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Emniyet güçlerinin kullandığı tabancaları bile Türkiye'ye satışını izin vermeyen ABD, tam 25 yıldır Ankara'nın parasıyla satın almak istediği Patriot füze sistemini önermeye geliyor. Ancak Türkiye bu kez temkinli. Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmeye niyeti yok.. İşte haberin detayları...

Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı Washington yönetimi kendi teklifini bu ay sonunda Ankara'ya sunacak. Üst düzey Amerikalı diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Türk-Amerikan Savunma Endüstrisi Diyalogu kapsamında gerçekleşecek ziyarette, Amerikan tarafı S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemlerini içeren bir teklif verecek.'ya konuşan ABD'li yetkili, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını, ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirtti.



Türk yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisini ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladı. Bir Türk diplomat ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.

YILLARCA PARAMIZLA ALAMAMIŞTIK

Çin ile 2013 yılında imzalanan füze savunma sistemini iptal ettiren Washington yönetimi, gözünü bu kez Rusya Türkiye füze savuna anlaşmasına dikti. Ankara'nın 1. Körfez Savaşı sırasında NATO ülkelerinden satın almak istediği Patriot Füze Savunma sistemleri tam 25 yıl ABD tarafından engellendi. İHA alımından, basit polis tabancalarına, tanksavar sistemlerinden mayın dedektörlerine, zırhlı araçlardan havadan karaya güdümlü bombalara kadar pek çok silah sistemini Türkiye'ye satmayan ABD yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmesine ihtiyaçlarını da kendisinin üretmesine neden oldu.