Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118460
ALTIN
167.312
DOLAR
3.9065
STERLİN
5.5299
EURO
4.8275
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat...
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde...

PKK'nın silah tedarikçisi ABD'den Türkiye çıkışı

PKK'lı teröristlerin silah tedarikçisi ABD yönetimi Türkiye'ye silah satmak için Ankara'ya diplomatik çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

PKK'nın silah tedarikçisi ABD'den Türkiye çıkışı

PKK'lı teröristlerin silah tedarikçisi ABD yönetimi Türkiye'ye silah satmak için Ankara'ya diplomatik çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

22 Mart 2018 Perşembe 10:20
PKK'nın silah tedarikçisi ABD'den Türkiye çıkışı

PKK'nın silah tedarikçisi ABD'den Türkiye çıkışı


Türkiye'ye ağır silahlarla saldıran terör örgütlerine silah ve mühimmat desteği veren ABD yönetimi, Rusya ile yapılan S-400 anlaşmasını iptal ettirmek için diplomatik çıkarma yapmaya hazırlanıyor..

Terör örgütlerine her türlü ağır silah desteği veren Türkiye'nin güvenilmez müttefiki ABD, S-400 satışını iptal ettirmek için Ankara'ya diplomatik çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Emniyet güçlerinin kullandığı tabancaları bile Türkiye'ye satışını izin vermeyen ABD, tam 25 yıldır Ankara'nın parasıyla satın almak istediği Patriot füze sistemini önermeye geliyor. Ancak Türkiye bu kez temkinli. Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminden vazgeçmeye niyeti yok.. İşte haberin detayları...


Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı Washington yönetimi kendi teklifini bu ay sonunda Ankara'ya sunacak. Üst düzey Amerikalı diplomat, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda askeri ve diplomasi ilişkiler departmanından sorumlu Büyükelçi Tina Kaidanow'un, Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Türk-Amerikan Savunma Endüstrisi Diyalogu kapsamında gerçekleşecek ziyarette, Amerikan tarafı S-400'lere alternatif olarak Patriot tipi füze savunma sistemlerini içeren bir teklif verecek. Sabah Gazetesi'nden Ragıp Soylu'ya konuşan ABD'li yetkili, kendi tekliflerinden umutlu olduklarını, ziyaretin zamanlamasının ise bu açıdan çok iyi olduğunu belirtti.


Türk yetkililer geçtiğimiz aylarda yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin S-400'e olan ilgisini ana nedeni olarak ABD Kongresi'nin çıkarttığı zorlukları göstermişti. Amerikalı yetkili, Trump yönetiminin silah satışlarını bir dış politika aracı haline getirdiğini, dolayısıyla artık Kongre'den silah satışlarının kolayca geçmesi için çalışacaklarını vurguladı. Bir Türk diplomat ise, ziyaretin 31 Mart'ta gerçekleşeceğini belirtti.

YILLARCA PARAMIZLA ALAMAMIŞTIK

Çin ile 2013 yılında imzalanan füze savunma sistemini iptal ettiren Washington yönetimi, gözünü bu kez Rusya Türkiye füze savuna anlaşmasına dikti. Ankara'nın 1. Körfez Savaşı sırasında NATO ülkelerinden satın almak istediği Patriot Füze Savunma sistemleri tam 25 yıl ABD tarafından engellendi. İHA alımından, basit polis tabancalarına, tanksavar sistemlerinden mayın dedektörlerine, zırhlı araçlardan havadan karaya güdümlü bombalara kadar pek çok silah sistemini Türkiye'ye satmayan ABD yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirmesine ihtiyaçlarını da kendisinin üretmesine neden oldu. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakka ve Musul'u yakan ABD'den Zaytung'a taş çıkartan açıklama
Rakka ve Musul'u yakan ABD'den Zaytung'a taş çıkartan açıklama
Afrin'de PKK'nın tuzakladığı bomba 11 can aldı
Afrin'de PKK'nın tuzakladığı bomba 11 can aldı
'İran nükleer bomba geliştirirse biz de yaparız'
'İran nükleer bomba geliştirirse biz de yaparız'
Suudlar çıldırdı: Atom bombası geliştireceğiz
Suudlar çıldırdı: Atom bombası geliştireceğiz
Rus Aeroflot'un eski genel müdürü Londra'da öldürüldü
Rus Aeroflot'un eski genel müdürü Londra'da öldürüldü
Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı
Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı
Nepal'de uçak kazası: Çok sayıda ölü var
Nepal'de uçak kazası: Çok sayıda ölü var
Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi
Türkiye, S-400 teslimatının hızlandırılmasını istedi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim