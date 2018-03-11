PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı: 10 yaralı var



Terör örgütü yandaşları Almanya'da Türk vatandaşlarına saldırdı. Polisin geç müdahale ettiği saldırı sonrası 10 kişi yaralandı. Bu arada terör örgütleri yarından itibaren Avrupa genelinde Türk kurumlarına saldırıcaklarını açıkladı. Terör örgütlerinin yayınladığı ortak bildiride tüm Türk kurum ve kuruluşları hedef listesine konuldu.

Terör örgütü yandaşları Düsseldorf hava limanında yolculuk yapmaya hazırlanan Türk vatandaşlarına saldırdı. Türkiye, Rusya ve İran'ı protesto etmek için Türk yolcuların bulunduğu alana girmesine polisin göz yumduğu PKK yandaşları Türk vatandaşlarını ve Türk şirketlerini hedef aldı.

PKK'lı teröristler Almanya'da yolculuğa hazırlanan vatandaşlarımıza saldırdı. Düsseldorf Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı.

Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü PKK/YPG yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı.

Bunun üzerine Alman polisi, örgüt yandaşlarına müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiği, uçuşlarda aksama olmadığı belirtildi.

