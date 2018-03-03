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Putin: Elimde olsaydı SSCB'nin dağıtılmasını engellerdim

18 Mart'taki başkanlık seçimleri öncesi, Rusya'nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelen Putin, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü" cevabını verdi.

Putin: Elimde olsaydı SSCB'nin dağıtılmasını engellerdim

18 Mart'taki başkanlık seçimleri öncesi, Rusya'nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelen Putin, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü" cevabını verdi.

03 Mart 2018 Cumartesi 21:22
Putin: Elimde olsaydı SSCB'nin dağıtılmasını engellerdim

Putin: Elimde olsaydı SSCB'nin dağıtılmasını engellerdim

Sovyet Sosyelist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının üzerinden çeyrek asır geçti. 69 yıllık SSCB imparatorluğu 1991 yılında aniden dağılınca iki kutuplu dünya düzeninden ABD ve bağlaşıkları güçlenerek çıktı. Rusya yıllar sonra kurduğu Bağımsız Devletler Topluluğu'nu aynı yıl kursa bile, ABD ve batılı ülkeler karşısında özellikle kendi bölgesinde önemli siyasi kayıplara uğradı. Vladamir Putin'in devlet başkanlığına seçilmesinin ardından merkezi gücünü pekiştiren Moskova yönetimi eski ihtişamına geri döner mi bilinmez ama, yeni süreçte ABD'yi çetin günler bekliyor... Zira Putin Kaliningrad şehrinde taraftarlarıyla buluşmasında yaptığı açıklamada önemli mesajlar verdi..

DÜNYANIN EN BÜYÜK JEOPOLİTİK FELAKETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsa, Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi

18 Mart'taki başkanlık seçimleri öncesi, Rusya'nın Kaliningrad kentinde destekçileriyle bir araya gelen Putin, Rusya tarihindeki hangi olayı değiştirmek isteyeceği sorusuna, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü" cevabını verdi.

Reuters'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer füze hakkında yaptığı iddialı açıklamalarıyla tüm dünyayı sarstıktan sonra, kendisine yöneltilen modern Rusya tarihinde yaşanan bir olayı değiştirme imkanı olsaydı Sovyetler Birliği'nin çöküşünü engellemeyi isteyeceğini söyledi.

Eski bir KGB ajanı olan Putin, 2005 yılında yaptığı bir konuşmada, Sovyetler Birliği’nin 1991 yılındaki yıkılışını, 'dünyanın en büyük jeopolitik felaketi' olarak nitelendirmişti.


Hangi dönemde yaşamak isteyeceği sorusunu da yanıtlayan Putin, yaşadığı dönemi değiştirmek istemeyeceğini belirterek, "Görüyorsunuz, önceki dönemlerde atalarım köylüydü (serf) ve ben ise başkanım" ifadelerini kullandı.

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