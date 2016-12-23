Putin; Türkiye ilişkilerimizin bozulmak istendiğine ikna oldum

, yılı değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Suriye’deki duruma değinen Putin, Halep’in Suriye rejimi tarafından geri alınmasının istikrarın sağlanması yönünde son derece önemli olduğunu ifade etti. Rus lider, “Halep’in kurtarılması Suriye’deki istikrarın sağlanmasının bir parçası olarak önemli” dedi.Basın mensuplarının sorularına tek tek yanıt veren Putin, Büyükelçiun öldürülmesine de değinerek, “Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelikti. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Ancak Türkiye-Rusya ilişkisinin bozulmak istendiğine artık ikna olmaya başladım” ifadesini kullandı.Rusya'nın herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacağını kaydeden Putin, “Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyeceğiz” dedi.