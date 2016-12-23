DIŞ HABERLER:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 10:53

Putin; Türkiye ilişkilerimizin bozulmak istendiğine ikna oldum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye-Rusya ilişkisinin bozulmak istendiğine artık ikna olmaya başladım” dedi.

Putin; Türkiye ilişkilerimizin bozulmak istendiğine ikna oldum
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Putin; Türkiye ilişkilerimizin bozulmak istendiğine ikna oldum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yılı değerlendirdiği bir basın toplantısı düzenledi. Suriye’deki duruma değinen Putin, Halep’in Suriye rejimi tarafından geri alınmasının istikrarın sağlanması yönünde son derece önemli olduğunu ifade etti. Rus lider, “Halep’in kurtarılması Suriye’deki istikrarın sağlanmasının bir parçası olarak önemli” dedi.

Basın mensuplarının sorularına tek tek yanıt veren Putin, Büyükelçi Andrey Karlov’un öldürülmesine de değinerek, “Karlov’un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelikti. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının iki ülke arasındaki ilişkileri bozmak yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Ancak Türkiye-Rusya ilişkisinin bozulmak istendiğine artık ikna olmaya başladım” ifadesini kullandı.
Rusya'nın herkesin adalete teslim edilmesi için çalışacağını kaydeden Putin, “Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürmesiyle ilgili soruşturmada her şeyin açığa çıkarılmasını yakından izleyeceğiz” dedi.
Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon
Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu saldırı apaçık provakasyondur..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bu saldırı apaçık provakasyondur..
23. Dünya Enerji Kongresi Başladı
23. Dünya Enerji Kongresi Başladı
Erdoğan 9 Ağustos#039;ta Rusya#039;da
Erdoğan 9 Ağustos'ta Rusya'da
Putin Türkiye#039;ye yönelik charter yasağını kaldırdı
Putin Türkiye'ye yönelik charter yasağını kaldırdı
Putin#039;den Ankara#039;ya sıcak mesaj
Putin'den Ankara'ya sıcak mesaj
Ankara - Moskova arasındaki kriz donduruldu
Ankara - Moskova arasındaki kriz donduruldu
Erdoğan Putin görüşmesi Perşembe günü
Erdoğan Putin görüşmesi Perşembe günü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükelçi Karlov, son yolculuğuna uğurlanıyor Büyükelçi Karlov, son yolculuğuna uğurlanıyor
Erbil'de iki şiddetli patlama; çok sayıda ölü ve yaralı var Erbil'de iki şiddetli patlama; çok sayıda...
Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon Putin ve Erdoğan aynı kelimeleri kullandı: Provakasyon
Halep'te son durum; Yeniden anlaşma sağlandı Halep'te son durum; Yeniden anlaşma sağlandı
ABD, Ermeni teröristi serbest bırakıyor: Diplomatımızı şehit etmişti ABD, Ermeni teröristi serbest bırakıyor: Diplomatımızı...
Halep'te Son durum; İranlı milisler, Sırp çetnikler gibi Halep'te Son durum; İranlı milisler, Sırp...
Yukarı Çık

Büyükelçi Karlov, son yolculuğuna uğurlanıyor
Ankara'da bir suikaste kurban giden Rusya'nan Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Moskova'da düzenlenen...

Haberi Oku