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Rakka ve Musul'u yakan ABD'den Zaytung'a taş çıkartan açıklama

PKK ve DEAŞ'in ortadoğu ülkelerindeki büyük patronu ABD, Afrin yüzünden endişeli. Açıklama ünlü mizah haberleri sitesi Zaytung'a taş çıkartacak cinsten..

Rakka ve Musul'u yakan ABD'den Zaytung'a taş çıkartan açıklama

PKK ve DEAŞ'in ortadoğu ülkelerindeki büyük patronu ABD, Afrin yüzünden endişeli. Açıklama ünlü mizah haberleri sitesi Zaytung'a taş çıkartacak cinsten..

19 Mart 2018 Pazartesi 19:18
Rakka ve Musul'u yakan ABD'den Zaytung'a taş çıkartan açıklama


Rakka ve Musul'u yakıp yıkan ABD'den Zaytung'a taş çıkartan açıklama

Terör örgütleri'nin ortadoğu patronu Amerika, Türkiye'nin Afrin'deki başarılı harekatının son gününde yaptığı açıklama, ünlü haber sitesi Zaytung'a şapka çıkartacak cinsten. 
Afrin'deki gelişmelerden derin endişe duyduğunu söyleyen Amerikan Dışişleri, PKK'lı teröristler ile Afrin'den çıkan sivillerin korktuğu için kaçtığını söyledi. 
Terör örgütü DEAŞ'e karşı Rakka ve Musul'u neredeyse haritadan silen Amerikan uçakları binlerce kişiyi katlettiği suç ortağı PKK'lıların hayatından endişe ettiğini ima etti.

PKK'LI TERÖRİSTLERİN ENDİŞESİNİ WASHİNGTON SESLENDİRDİ

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. Açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış" denildi.

ABD Dışişleri Afrin'den gelen haberlerden derin endişe duyduklarını açıkladı. ABD Dışişleri tarafından yapılan açıklamada, "Afrin Türk ordusundan endişeyle boşaltılmış. Türkiye, Rusya ve İran'a insani yardım çağrısı yapıyoruz" denildi.

TÜRK TANKLARI VE KİRPİ'LER DEVRİYE GEZİYOR

Afrin'de dün sabah saat 08:30 itibarıyla TSK ve ÖSO tarafından kontrol sağlanmasının ardından Türk askeri ile ÖSO güçleri ilçe genelinde devriye gezmeye başladı. Afrin merkezine Türk Bayrağı'nın asılmasının ardından binlerce sivil sevinç çığlıkları atarak evlerinden dışarı çıktı.

29 KÖY DAHA KURTARILDI

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, TSK ve ÖSO, Afrin'de 29 köyü daha teröristlerden kurtararak, ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgelerini tümüyle kontrolüne aldı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesinin doğusu ile Racu-Bülbül-Şeran beldeleri üçgeninde yer alan, Yukarı Gulyan, Aşağı Gulyan, Berbant, Göbek, Öksüzlü, Guebek, Abraz, Şeyh Kulu, Hasan Deirli, Çorba Ovası, Samatek, Kodlaki, Anbarlı, Saghir Obası, Kalilene, Açoni, Dik Obası, Zivenko, Heşelik, Hacıhasanlı, Rahmanlı, Dalyanlı, Rutanlı, İki Ahır, Beremci, Selo, Arap Uşağı, Katranlı, Kuzrayhil köylerini teröristlerden kurtardı.

Gün içerisinde Mabatlı belde merkezinin de teröristlerden arındırılmasıyla ilçe merkezinin kuzey, doğu ve batı bölgeleri tümüyle TSK ve ÖSO'nun kontrolüne girmiş oldu.

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