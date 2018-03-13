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Rus Aeroflot'un eski genel müdürü Londra'da öldürüldü

Sovyetler Birliği döneminde doğu ve batı bloku casusları arasında bir döneme damgasını vuran zehirli saldırılar yeniden mi başladı. Londra'da Rus Hava Yolları'nın eski genel müdürü zehirli saldırıda öldürüldü.

Rus Aeroflot'un eski genel müdürü Londra'da öldürüldü

Sovyetler Birliği döneminde doğu ve batı bloku casusları arasında bir döneme damgasını vuran zehirli saldırılar yeniden mi başladı. Londra'da Rus Hava Yolları'nın eski genel müdürü zehirli saldırıda öldürüldü.

13 Mart 2018 Salı 23:19
Rus Aeroflot'un eski genel müdürü Londra'da öldürüldü

Rus Aeroflot'un eski genel müdürü Londra'da öldürüldü

SSCB döneminde CIA ve KGB'nin en etkili suikast yöntemlerinden biri olarak bilinen zehirle saldırı, İngiltere'de ikinci kez can aldı. Soğuk savaş dönemin en acımasız suikast ve cezalandırma yöntemlerinden biri olarak bilinen zehirli saldırının son hedefi Rus Havayolları Aeroflot'un eski genel müdür yardımcısı Glushkov,

İngiliz terörle mücadele polisinden yapılan açıklamada, Londra’da bir ikametgahta 60'lı yaşlarda bir erkeğin ölü bulunduğu bildirilirken, İngiliz basınında bu kişinin Glushkov (69) olduğu haberi yer aldı.

Edinilen bilgilere göre; dün akşam New Malden’deki bir adreste bulunan cesede otopsi yapılacağını belirten polis, olaya "açıklanamayan ölüm" muamelesi yapılarak inceleme başlatıldığını açıkladı.

Polis, Salisbury'de eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesi ile bu olay arasında bir bağlantı olduğuna dair kanıt bulunmadığını kaydetti.

DOLANDIRICILIKTAN HÜKÜM GİYMİŞTİ

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot'un eski Genel Müdür Yardımcısı Glushkov, 1999’da ülkesinde para aklama ve dolandırıcılıktan hüküm giymişti. Glushkov 2006’da başka bir mahkumiyet aldıktan sonra kaçtığı İngiltere'ye iltica etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e muhalefete başlayan Glushkov, bir diğer Putin muhalifi Boris Berezovsky ile yakın ilişkisiyle biliniyordu. Berezovsky 2013'te İngiltere’de Berkshire’daki evinde ölü bulunmuştu.

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