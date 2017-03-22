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22 Mart 2017 Çarşamba 12:58

Rus askerleri, PKK bayrağı ile böyle eğlendi

Suriye'de PKK uzantıları Amerikan ve Rus askerleri ile sarmaş dolaş. Batılı ülke askerleriyle yıllardır Irak ve Suriye'de kan döken PKK'lı katiller bu kez Rus birlikleriyle nevruz kutladı.

Rus askerleri, PKK bayrağı ile böyle eğlendi
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Rus askerleri, PKK bayrağı ile böyle eğlendi
 
Türkiye sınırının hemen yakınında yer alan Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracakları tartışmaları süren Rus askerleri dün Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katılarak, PKK'nın bu ülkedeki kolu olarak bilinen PYD'nin silahlı kanadı YPG ve YPJ flamaları ile objektiflere poz verdi. Bölgedeki Rus askerlerinin komatanı olan Tümgeneral Andrey Volkov ise kutlamalar sırasında koluna YPG arması taktı.

Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.

 
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