Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.
Rus askerleri, PKK bayrağı ile böyle eğlendi
Suriye'de PKK uzantıları Amerikan ve Rus askerleri ile sarmaş dolaş. Batılı ülke askerleriyle yıllardır Irak ve Suriye'de kan döken PKK'lı katiller bu kez Rus birlikleriyle nevruz kutladı.
Suriye'nin Afrin kentinde üs kuracaklarına ilişkin YPG'nin ortaya attığı iddiayı Rusya reddederken, Suriye'deki Kürt sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Rus askerlerinin Halep'te yapılan nevruz kutlamalarına katıldığını gösteren fotoğraflar yayınlandı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin Halep'teki nevruz kutlamalarına katılıp ellerinde YPG ve YPJ'nin flamaları ile poz verdikleri görüldü. Yine kutlamalar sırasında bölgede bulunan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Lovkov'un ise koluna YPG arması taktığı görüldü.