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21 Şubat 2017 Salı 09:43

Rusya'dan Ankara'ya sıcak teklif: S-400 kuralım

Dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak öne çıkan S-400'lerin üretici şirketi, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılayabileceklerini duyurdu.

Rusya'dan Ankara'ya sıcak teklif: S-400 kuralım
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Rusya'dan Ankara'ya sıcak teklif: S-400 kuralım

Dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak öne çıkan S-400'lerin üretici şirketi, Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacını karşılayabileceklerini duyurdu.

IDEX-2017 fuarında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Almaz Antey şirketiyle imzalanması beklenen kontrat sonrasında, Türkiye'ye S-400 füze sistemleri verebileceğini açıkladı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Almaz Antey şirketinin kontrat imzalanması halinde yeni gelişmelerden bahsetti. Türkiye'ye yeni S-400 füze sistemlerini gönderme imkanı olduğunu bildiren Manturov, IDEX-2017 fuarında gazetecilerin soruları üzerine, "Potansiyel sipariş imkanı var, çıkar dengesini bulma durumunda olacağımızı ve partnerlerimizden daha fazla sipariş gelmesini umuyoruz" dedi.
Daha önce Rostek Genel Müdürü Sergey Çemezov, Moskova ve Ankara'nın S-400 kompleksleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini açıkladı.

S-400 FÜZE SİSTEMLERİNİ KİMLER KULLANDI?
S-400 füze sistemleri 2007 yılından beri Rus ordusunda kullanılıyor. Bu füze sisteminin gönderilmesi hususunda sadece Çin ile kontrat imzalandı. Aynı zamanda Hindistan ile de görüşmelere devam ediliyor.

 
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