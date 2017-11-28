Rusya'dan NATO'ya S-400 cevabı; Bu konu Ankara ve Moskova'yı ilgilendirir
Türkiye ile Rusya arasındaki silah ticaretine NATO ve ABD'nin gösterdiği tepkilere, Moskova'dan ilk açıklama galdi.
NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.
Logvinov sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Türk meslektaşlarımız bu tür silahlara ilgi duyuyorsa ve müzakerelere hazırsa, biz herhangi bir askeri-siyasi blokta üye olup olmadığına bakılmaksızın her ülkeye karşı açığız."