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Rusya'dan NATO'ya S-400 cevabı; Bu konu Ankara ve Moskova'yı ilgilendirir

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma füze sistemi konusunda Moskova yönetimi sessizliğini bozdu.

Rusya'dan NATO'ya S-400 cevabı; Bu konu Ankara ve Moskova'yı ilgilendirir

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma füze sistemi konusunda Moskova yönetimi sessizliğini bozdu.

28 Kasım 2017 Salı 21:08
Rusya'dan NATO'ya S-400 cevabı; Bu konu Ankara ve Moskova'yı ilgilendirir


Rusya'dan NATO'ya S-400 cevabı; Bu konu Ankara ve Moskova'yı ilgilendirir

Türkiye ile Rusya arasındaki silah ticaretine NATO ve ABD'nin gösterdiği tepkilere, Moskova'dan ilk açıklama galdi.

NATO'nun Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatıyla ilgili rahatsızlığını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Kirill Logvinov, bu konunun sadece Moskova ve Ankara'yı ilgilendirdiğini belirtti.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Berlin Güvenlik Konferansı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Logvinov, "Herhangi bir tarafın rahatsızlığını değerlendirecek ve her açıklamayı yorumlayacak olursak… Bu, bizi ve Türkiye'yi ilgilendirir" dedi.

Logvinov sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer Türk meslektaşlarımız bu tür silahlara ilgi duyuyorsa ve müzakerelere hazırsa, biz herhangi bir askeri-siyasi blokta üye olup olmadığına bakılmaksızın her ülkeye karşı açığız."

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