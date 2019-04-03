Rusya'dan S-400 açıklaması | Sözleşme bozulmaz



Amerika'yı saran S-400 paniği büyüyor. Türkiye'nin yıllarca parasıyla satın almak için girişimde bulunduğu Patriot hava savunma sistemlerini NATO müttefikine vermeyen ABD yönetimi, Ankara'ya karşı ambargo şantajına başladı. F-35 uçaklarının teslimatını durduran Washington yönetimi ile Ankara arasındaki pazarlıklarda, S-400 satışının iptalinin gündemde olmadığı bildiriliyor..

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin S-400 anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sözleşmenin bozulma riski bulunmadığını söyledi.

Rus basınına konuşan Borisov, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan ve son dönemde sıkça gündeme gelen S-400 füze savunma sistemleri anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

Borisov, "Şu ana dek Türkiye, anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlılığını koruyor ve onları nizami şekilde yerine getiriyor. Bunun dışındaki her şey söylenti" dedi.

Rusya'nın anlaşmanın bozulmasına ilişkin kaygı taşıyıp taşımadığı sorusuna ise Borisov, "Şu an için böyle bir kaygımız yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mart ayı başında Ankara'nın S-400 alımına yönelik anlaşmanın tamamının yerine getirileceğini söylemişti.



