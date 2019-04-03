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Rusya'dan S-400 açıklaması | Sözleşme bozulmaz

NATO müttefiki, stratejik ortağını, yıllardır mücadele ettiği terör örgütü ile kurduğu işbirliği ile satan ABD, şimdi de yıllardır uyguladığı silah ambargosunu S-400 bahanesiyle resmi hale getiriyor...

Rusya'dan S-400 açıklaması | Sözleşme bozulmaz

NATO müttefiki, stratejik ortağını, yıllardır mücadele ettiği terör örgütü ile kurduğu işbirliği ile satan ABD, şimdi de yıllardır uyguladığı silah ambargosunu S-400 bahanesiyle resmi hale getiriyor...

03 Nisan 2019 Çarşamba 21:26
Rusya'dan S-400 açıklaması | Sözleşme bozulmaz

Rusya'dan S-400 açıklaması | Sözleşme bozulmaz


Amerika'yı saran S-400 paniği büyüyor. Türkiye'nin yıllarca parasıyla satın almak için girişimde bulunduğu Patriot hava savunma sistemlerini NATO müttefikine vermeyen ABD yönetimi, Ankara'ya karşı ambargo şantajına başladı. F-35 uçaklarının teslimatını durduran Washington yönetimi ile Ankara arasındaki pazarlıklarda, S-400 satışının iptalinin gündemde olmadığı bildiriliyor..
Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Türkiye'nin S-400 anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini, sözleşmenin bozulma riski bulunmadığını söyledi.

Rus basınına konuşan Borisov, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan ve son dönemde sıkça gündeme gelen S-400 füze savunma sistemleri anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.
Borisov, "Şu ana dek Türkiye, anlaşmadaki yükümlülüklerine bağlılığını koruyor ve onları nizami şekilde yerine getiriyor. Bunun dışındaki her şey söylenti" dedi.

Rusya'nın anlaşmanın bozulmasına ilişkin kaygı taşıyıp taşımadığı sorusuna ise Borisov, "Şu an için böyle bir kaygımız yok" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mart ayı başında Ankara'nın S-400 alımına yönelik anlaşmanın tamamının yerine getirileceğini söylemişti.


 

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Anahtar Kelimeler:
S-400RusyaABDNATOF-35
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