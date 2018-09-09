Rusya, en büyük askeri tatbikata Türkiye'yi de davet etti





Türkiye ile Rusya arasındaki askeri ilişkilerde yeni bir dönem her an başlayabilir. Dünyanın en büyük askeri tatbikatlarından biri olarak öne çıkan Vostok 2018 için TSK'ya resmi davet var. Ankara daveti kabul ederse, Çin'den sonra Sibirya'daki tatbikata katılan 3. büyük güç olarak gidecek.

297 BİN ASKER KATILACAK

Rusya'nın 11-17 Eylül'de Çin ile ortak yapmayı planladığı Vostok 2018 askeri tatbikatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov bir basın toplantısı düzenleyerek bilgi vermişti.

Doğu ve Merkez Askeri bölgeleri ile Hava Kuvvetleri ve Kuzey Donanması'ndan birliklerin tatbikatta yer alacağını ifade eden Gerasimov, "Tatbikatta 297 bin asker katılıp, binden fazla uçak, helikopter ve insansız hava aracı, yaklaşık 36 bin tank ve diğer zırhlı askeri araç ile 80'e yakın gemi görev yapacak." demişti.

Çin ve Moğolistan askeri birliklerinin de tatbikata iştirak edeceğini aktaran Gerasimov, tüm birliklerin geçen ay denetimlerini tamamladığını aktarmış ve "Vostok 2018'in temel amacı, birliklerin gerçek hazırlık seviyesini kontrol etmektir" açıklamasında bulunmuştu.

İLK AÇIKLAMA ERDOĞAN'DAN GELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile olan üçlü zirvesi için gittiği Tahran'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş uçağında Suriye'de siyasi çözümden ABD ile olan ilişkilere kadar önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın dönüş uçağında değindiği önemli konulardan biri de, Rusya'nın Doğu Akdeniz ve Sibirya bölgelerinde yapacağı askeri tatbikatlar oldu.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin sorulması üzerine Erdoğan, "Tabii Doğu Akdeniz'deki doğalgaz rezervleriyle ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Bu kadar hamle ettiklerine göre herhalde gaz bol. ABD buranın üzerinde oyun oynuyor. İsrail, Fransa oynuyor. Biz de kendi değerlendirmemizi yapıyoruz elbet... Şu anda tabii Rusya'nın oradaki tatbikat meselesi de var.. Biliyorsunuz Rusya'nın 5 tane üssü Suriye'de batı tarafında. Ayrıca Akdeniz'e gelen gemileri de orada. Çin'le yapacakları tatbikat da çok büyük" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Rusya ve Çin'in Sibirya bölgesinde 297 bina askerin katılımıyla düzenlemeyi planladığı tatbikatla ilgili sözü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a bırakırken, Akar tatbikata Türkiye'nin de davet edildiğini açıkladı.

Akar, "Önümüzdeki günlerde Vostok 2018 tatbikatı yapacaklar. Ona Türkiye’yi de çağırdılar. Değerlendiriyoruz. Doğu bölgesinde yapacaklar. Denizde yapılan başladı. 25 gemi, 30 noktadan, üzerilerinde canlı mühimmat da var. Bunlar 20-25 kilometre civarında menzile sahip füzeler. Amerika da bunu görüyor. Yani, tatbikat önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

VOSTOK 2018 TATBİKATI NEDEN ÖNEMLİ?

Rus Savunma Bakanlığı kaynakları, Vostok 2018 Tatbikatı’nın yaklaşık 300 bin personelin katılımıyla bir rekor kıracağını ve kuvvet hazırlama seviyesi ile meşhur Sovyet Zapad-81 Tatbikatı’ndan bu yana en güçlü caydırıcılığı görünür kılacağını belirtiyorlar. Açık-kaynaklı veriler, yaklaşık 36 bin kara harp platformu ile bin kadar uçağın tatbikata katılacağını; Merkez ve Doğu askeri bölgelerinin, Hava İndirme Birlikleri’nin, Kuzey ve Pasifik donanmalarının faaliyette aktif rol alacağını ortaya koyuyor.

Çin askeri birliklerinin yaklaşık 3 bin 200 personel, 30 döner-kanatlı unsur ve 900 kadar kara harp platformu ile tatbikata katılacak olması büyük önem arz ediyor. Sovyetler Birliği döneminde genel bir çatışmanın eşiğine kadar gelen iki silahlı kuvvetlerin bugün birlikte Vostok Tatbikatı gerçekleştirecek olması hem ABD’ye bir mesaj niteliği taşıyor hem de Moskova ile Pekin arasındaki askeri stratejik işbirliğinin geldiği aşamayı gösteriyor.