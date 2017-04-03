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03 Nisan 2017 Pazartesi 16:39

Rusya; Metro'da patlama, 10 ölü 50 yaralı var

Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 kişi, öldü 50 kişi yaralandı.

Rusya; Metro'da patlama, 10 ölü 50 yaralı var
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Rusya; Metro'da patlama, 10 ölü 50 yaralı var



Ria Novosti patlamanın nedeninin parça tesirli bomba olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, terör dahil bütün olasılıkları değerlendirdiklerini ifade etti.

St. Petetsburg'un mavi metro hattında medyana gelen patlamaya ilişkin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşanan patlamaya ilişkin gelen bilgileri değerlendiklerini söyledi. Metro istasyonunda güvenlik önlemleri arttırıldı.

PUTİN: "ÖZEL SERVİS VE POLİS OLAYI ARAŞTIRIYOR"

Rusya’nın St. Petersburg kentinde metroda iki ayrı patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre en az 10 kişi, öldü 50 kişi yaralandı. Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin, Fedaral Güvenlik Servisi Başkanı ile görüştü ve patlamanın tüm nedenleri üzerinde araştırıldığını belirtti. Federasyon Konseyi Savunma Komitesi olayın terör eylemine benzediğini söyledi.

Petersburg'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmelerde bulunan Putin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Özel servisler başkanları, Federal Güvenlik Sevisi Başkanıyla konuştum. Özel servisler ve polis meydana gelen olayın nedenleri araştırıyor, yaşananları değerlendiriyorlar“ dedi. Bu arada Petersburg metrosu tümüyle kapatıldı, Moskova Metrosunda ek güvenlik tedbirler alındı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, itfaiyelerin "Sennaya Ploşad" metro istasyonunda yaşanan patlama haberini kontrol ettiklerini bildirdi. Ria Novosti'de yer alan haberde olay sonucunda can kaybının yaşandığı belirtildi. İlk verilere göre St. Petetsburg’un mavi hattındaki “Sennaya Ploşad” metro istasyonunda yaşanan patlama sonucu 10 kişinim hayatını yitirdiği bildirildi.

TASS’a konuşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığından kaynak şu şekilde konuştu: “İlk verilere göre patlama sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralananlar da var, sayısı henüz bilinmiyor.“



 
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