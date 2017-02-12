Rusya sınırında Amerikan tahriği: Böyle poz verdiler

AMERİKA'NIN ORADA NE İŞİ VAR?

Amerikan yönetimi, Rusya'nın kara sınırlarına askeri yığınağını soğuk savaş döneminde bile görülmemiş şekilde yoğunlaştırdı. Kuzey ülkelerinde müttefik ülkeleri koruma bahanesiyle zırhlı kara birliği sevkine son iki yıldır aralıksız devam eden ABD yönetimi, Moskova'yı doğu ve Batı'dan adeta abluka altına alıyor. Bir zamanlar Rusya'nın ileri karakolu olan Estonya'daki tarihi bir bina önünde ABD bayrağı ile poz veren Amerikan askelerinin fotoğrafı, Washington ile Moskova arasındaki gerginliğin geldiği boyutu gözler önüne seriyor.Estonya ile Rusya sınırında bulunan Ivangorod kalesinin önünde ABD askerlerinin çektirdiği iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattıDoğruluğu henüz teyit edilemeyen fotoğrafta, ABD askerlerinden oluşan bir NATO birliğinin, Estonya ile Rusya arasındaki sınırda bulunan İvangorod kalesinin önünde ABD bayrağıyla poz verdiği görülüyor.Askerlerin kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirtilen ve internette hızla yayılan fotoğrafla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Rus sosyal medya kullanıcıları fotoğrafı 'provakatif' olarak tanımladı.NATO ülkelerinin sürekli Rusya'nın 'agresif politikalarından' bahsettiğini hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, tartışma yaratan fotoğrafın bu görüşle tezat oluşturduğunu söyledi.Bazı Rus sosyal medya hesapları ise İkinci Dünya Savaşı sırasında aynı kalenin önünde Alman askerlerinin bulunduğu bir kareyi paylaşarak, "Tarihi unutmayın" yorumunda bulundu.