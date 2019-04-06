S-400 korkusu Amerika'yı kilitledi: Pentagon çamura yatacak



Ankara ile Washington arasında devam eden S-400 krizinde, Pentagon'un yeni yaptırımları devreye sokması bekleniyor. Türkiye terör örgütü PKK'nın Kilis'e yönelik füzeli saldırıları öncesi, Güney sınırlarımıza yerleştirilen Patriot füze sistemlerini söküp giden NATO ittifakı, Ankara - ABD arasındaki S-400 krizini yakından izliyor.. Abdullah Ağar'ın önceki gün F-35 krizini 'Türkiye'nin F serisinden Amerikan yapımı savaş uçaklarından kurtulmak için büyük fırsat' olarak değerlendirmesi güvenlik çevrelerinde tartışılırken, ABD yönetimi yeni gerekçeler üretme peşinde.

'S-400 RADAR SIRLARIMIZA ERİŞEBİLİR'

Pentagon'a yakınlığı ile bilinen uzmanlar Türkiye'nin de üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının S-400 füze sistemleri ile aynı ülkede kullanılmasının büyük risk taşıdğı görüşünde. ABD Virginia merkezli Air Force Times gazetesi, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri ile birlikte Amerikan F-35 avcı uçaklarını kullanmasının, ‘hayalet' uçakların gizli teknolojilerinin açığa çıkmasına yol açabileceğini yazdı.

Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemleri ile birlikte Amerikan F-35 avcı uçaklarını kullanmasının, radarlara görünmeme özelliği olan bu uçakların gizli teknolojilerinin açığa çıkmasına yol açabileceğini yazan gazete, S-400'lerin F-35 ve ABD menşeili diğer uçakların işlevleri ile ilgili verilere ulaşabileceğini ve sonuçta bu bilgilerin Rusya'nın eline geçebileceğini ileri sürdü.

Makalede, NATO ülkelerinin taktik bilgileri iletmek için kullandığı ve ittifakın askeri uçaklarına, gemilerine ve kara kuvvetlerine gerçek zamanlı veri paylaşımı olanağı tanıyan ‘Link 16' adlı sistemlerinin de tehlikeye maruz kalabileceği ifade edildi.

NATO uçaklarının ayrıca IFF olarak bilinen dost-düşman tanıma sistemi kullandıkları belirtilen yazıda, Türk F-35 uçaklarının S-400'lerin menzilinde uçması için Rus hava savunma sistemlerinin IFF aygıtlarıyla donatılması gerektiği, böyle bir durumunsa Link 16 ve IFF sistemlerinin teknik verilerinin açığa çıkmasına yol açabileceği iddia edildi.

Radar sistemlerinin tasarımcısının açıklamalarını aktaran gazete, "F-35'in S-400 sistemlerinin hemen yakınından geçmesi durumunda zaman içerisinde bu F-35'in görünmezliği ile ilgili gizli özelliklere ulaşılabilir ve ‘stels' olanakları daha ayrıntılı incelenebilir" ifadelerini kullandı.

Air Force Times, böylelikle Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının, ABD Hava Kuvvetleri'nin İncirlik Hava Üssü'nden F-35 uçakları kullanmasını dahi zora sokacağını vurguladı.

Türk yetkililer birçok kez, ABD'nin tüm baskılarına rağmen Ankara'nın S-400 hava savunma sistemlerini alımı konusunda kararlı olduğunu vurgulamıştı. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400'lerin alım sürecinin işlediğini, teslimatların önümüzdeki temmuzda başlayacağını duyurmuştu. Kaynak; Sputnik

