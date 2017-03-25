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25 Mart 2017 Cumartesi 15:34

Saatlerinizi ileri almayı unutmayın

AVRUPA'da saatler, bu gece saat 02:00'de bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek.

Saatlerinizi ileri almayı unutmayın
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Bu gece (25 Mart 2017) saat 02:00'de Avrupa'da saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek.


Haber: Yaşar KAÇMAZ
        ALMANYA

Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece saat 02:00'de saatler bir saat ileri alınırken, saat 03:00 olacak.

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30 Ekim 2016'da saatler bir saat geri alınmış ve kış saati uygulamasına geçilmişti.

Bu uygulamayı gerçekleştirmeyen Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı iki saate çıkmıştı.

Pazar günü itibarı ile yaz saati uygulamasına dönecek olan Avrupa ile Türkiye'nin arasındaki saat farkı tekrar bir saate düşecek.
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Yaşar KaçmazAvrupaAlmanyaYaz Saati Uygulaması
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