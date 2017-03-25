Saatlerinizi ileri almayı unutmayın

Bu gece (25 Mart 2017) saat 02:00'de Avrupa'da saatler bir saat ileri alınarak yaz saati uygulamasına geçilecek.
Haber: Yaşar KAÇMAZ
ALMANYA
Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece saat 02:00'de saatler bir saat ileri alınırken, saat 03:00 olacak.
TÜRKİYE İLE FARK TEKRARDAN BİRE DÜŞECEK
30 Ekim 2016'da saatler bir saat geri alınmış ve kış saati uygulamasına geçilmişti.
Bu uygulamayı gerçekleştirmeyen Türkiye ile Avrupa arasındaki saat farkı iki saate çıkmıştı.
Pazar günü itibarı ile yaz saati uygulamasına dönecek olan Avrupa ile Türkiye'nin arasındaki saat farkı tekrar bir saate düşecek.