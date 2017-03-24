Sınırı kapattılar

Bulgar fanatikler Türk seçmenlerin ülkelerinde oy kullanmasını engellemek için sınırı kapattı. Türkiye'den gidenlerin göstericilerin bulunduğu bölgeye geçişine izin verilmiyor.Öte yandan Bulgaristan'daki aşırı milliyetçi grubun eylemlerini haberleştirmek üzere ülkeye girmeye çalışan Türk gazetecilere de izin verilmedi. 11.00'deki eylemlerini görüntülemek amacıyla sınır kapısına gelen Edirne'de görev yapan Türk gazeteciler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki çıkış işlemlerinin ardından işlemleri için Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na geçti. Burada görevli gümrük memuru, gazetecilere "eylem nedeniyle" Kapitan Andreevo Sınır Kapısı Gümrük Başmüdürü'nün talimatıyla geçiş izni verilmeyeceğini bildirdi. Bunun engellenmesinin uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirten gazetecilerin sınırı geçme isteği olumlu yanıt bulmadı.Gazeteciler tampon bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.