Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
96969
ALTIN
188.412
DOLAR
4.5070
STERLİN
6.0458
EURO
5.2902
23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Buse Tosun altın madalya kazandı
23 Yaş Altı Avrupa Güreş...
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Fenerbahçe Doğuş seriyi 2-0'a getirdi
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde
Mersin Basketbol Kadınlar Basketbol Süper...
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En büyük önceliğim transfer dönemi olacak
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli: En...
Ali Koç'un ilk transferi Damien Comolli
Ali Koç'un ilk transferi Damien...

Son Dakika | Avusturya Türk camilerini kapatıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede bulunan 7 Türk camisinin kapatılacağını açıkladı. Skandal kararar göre bu camilerde görev yapan bazı imamların da sınır edileceği bildirildi.

Son Dakika | Avusturya Türk camilerini kapatıyor

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkede bulunan 7 Türk camisinin kapatılacağını açıkladı. Skandal kararar göre bu camilerde görev yapan bazı imamların da sınır edileceği bildirildi.

08 Haziran 2018 Cuma 12:20
Son Dakika | Avusturya Türk camilerini kapatıyor

Son Dakika | Avusturya Türk camilerini kapatıyor


Bir camide düzenlenen Çanakkale Savaşı etkinliklerinde Türk askerlerini canlandıran çocukların görüntülerine kızan Avusturyalı ırkçılar, ülke genelindeki camiilere yönelik kampanya başlattı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Avusturya İçişleri Bakanı Kickl, Diyanet'e bağlı bir örgüt olan Avrupa Türk-İslam Birliği'ne bağlı çalışan 40 imamın oturma izinlerinin de gözden geçirileceğini açıkladı. Avusturya hükümetinin aldığı kararın 2015 yılında çıkartılan ve dini cemaatlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edilmesini yasaklayan bir kanuna dayandırıldığı ifade edildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 caminin kapatılacağını duyurdu. Camilerden birinin Türk camisi olduğu, diğer 6'sının da feshedilen Arap Dini Topluluğu'na ait olduğu belirtildi.

Öte yandan Diyanet'e bağlı Avrupa Türk-İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı çalışan 40 imamın oturma izinlerinin de yeniden gözden geçirileceği açıklandı. İçişleri Bakanı Herbert Kickl, iki imamın oturma izinlerinin iptal edildiğini, ilk kez oturma izni başvurusu yapan 5 imamın başvurularının da reddedildiğini duyurdu.

Avusturya hükümetinin aldığı kararın 2015 yılında çıkartılan ve dini cemaatlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edilmesini yasaklayan bir kanuna dayandırıldığı ifade edildi. Başbakan Sebastian Kurz, entegrasyondan sorumlu bakan olarak görev yaparken, 2015 yılında "İslam diniyle ilgili" ağır koşullar getiren bir yasanın kabulü için çaba göstermişti. Bu yasa dini grupların yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmesi yasaklıyor ve Müslüman toplumlara, "Avusturya devleti ve toplumuna karşı temelde olumlu bir görüşe sahip olma" zorunluğu getiriyor. 

Kurz'un Yardımcısı Heinz-Christian Strache, dört kabine üyesiyle birlikte katıldığı basın toplantısında "Bu daha başlangıç" dedi. 
Bakanlar, Türk hükümetine yakın bir Müslüman grup olan ATİB'e bağlı 60 kadar imamın sınır dışı edilebileceğini veya 
yabancı kaynaklardan finansman aldıkları gerekçesiyle vize alamayacaklarını söylediler.

Muhafazakarlar ve aşırı sağdan oluşan koalisyon hükümeti, Avrupa göçmen krizinin ardından, göçmen akınlarını önleme ve 
yeni göçmenler ile mültecilere verilen sosyal yardımları kısma vaatleriyle iktidara gelmişti.

Kurz, bugün yaptığı ve hükümetin bu yasa temelinde aldığı kararları özetleyen basın toplantısında, "Ülkemizde siyasi 
İslam'ın paralel derneklerine ve radikalleştirici eğilimlerine yer yoktur" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.

Bir Türk camisinde yapılan Çanakkale anmasına ait fotoğraflar geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa'da gündem olmuştu. Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılmasına tepki göstermiş, 'söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını, böyle bir olaya asla müsamaha gösterilmeyeceğini' söylemişti.

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtmişti.
 

Son Güncelleme: 08.06.2018 09:30
Anahtar Kelimeler:
Avusturya Türk Camileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var
İdlib havadan vuruldu, çok sayıda ölü ve yaralı var
12 katlı lüks otelde yangın çıktı
12 katlı lüks otelde yangın çıktı
İsrail'den Ermeni iddialarıyla ilgili siyasi karar
İsrail'den Ermeni iddialarıyla ilgili siyasi karar
800 bin Uygur Türk'ü Doğu Türkistan'da sürgün edildi
800 bin Uygur Türk'ü Doğu Türkistan'da sürgün edildi
ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi
ABD askerleri, PKK'nın artığı haline geldi
Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı
Esed rejimi ve YPG/PKK petrol takasında anlaştı
Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı
Yunanistan'da tutuklu teröristin Türkiye'ye iadesi kararlaştırıldı
Vahşi havyanlar hayvanat bahçesinden kaçtı, alarm verildi
Vahşi havyanlar hayvanat bahçesinden kaçtı, alarm verildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim