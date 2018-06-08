Son Dakika | Avusturya Türk camilerini kapatıyor



Bir camide düzenlenen Çanakkale Savaşı etkinliklerinde Türk askerlerini canlandıran çocukların görüntülerine kızan Avusturyalı ırkçılar, ülke genelindeki camiilere yönelik kampanya başlattı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 camiyi kapatacaklarını ve birkaç imamı sınır dışı edeceklerini açıkladı. Avusturya İçişleri Bakanı Kickl, Diyanet'e bağlı bir örgüt olan Avrupa Türk-İslam Birliği'ne bağlı çalışan 40 imamın oturma izinlerinin de gözden geçirileceğini açıkladı. Avusturya hükümetinin aldığı kararın 2015 yılında çıkartılan ve dini cemaatlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edilmesini yasaklayan bir kanuna dayandırıldığı ifade edildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkedeki 7 caminin kapatılacağını duyurdu. Camilerden birinin Türk camisi olduğu, diğer 6'sının da feshedilen Arap Dini Topluluğu'na ait olduğu belirtildi.

Öte yandan Diyanet'e bağlı Avrupa Türk-İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı çalışan 40 imamın oturma izinlerinin de yeniden gözden geçirileceği açıklandı. İçişleri Bakanı Herbert Kickl, iki imamın oturma izinlerinin iptal edildiğini, ilk kez oturma izni başvurusu yapan 5 imamın başvurularının da reddedildiğini duyurdu.

Avusturya hükümetinin aldığı kararın 2015 yılında çıkartılan ve dini cemaatlerin yurt dışından gelen paralarla finanse edilmesini yasaklayan bir kanuna dayandırıldığı ifade edildi. Başbakan Sebastian Kurz, entegrasyondan sorumlu bakan olarak görev yaparken, 2015 yılında "İslam diniyle ilgili" ağır koşullar getiren bir yasanın kabulü için çaba göstermişti. Bu yasa dini grupların yabancı kaynaklar tarafından finanse edilmesi yasaklıyor ve Müslüman toplumlara, "Avusturya devleti ve toplumuna karşı temelde olumlu bir görüşe sahip olma" zorunluğu getiriyor.

Kurz'un Yardımcısı Heinz-Christian Strache, dört kabine üyesiyle birlikte katıldığı basın toplantısında "Bu daha başlangıç" dedi.

Bakanlar, Türk hükümetine yakın bir Müslüman grup olan ATİB'e bağlı 60 kadar imamın sınır dışı edilebileceğini veya

yabancı kaynaklardan finansman aldıkları gerekçesiyle vize alamayacaklarını söylediler.

Muhafazakarlar ve aşırı sağdan oluşan koalisyon hükümeti, Avrupa göçmen krizinin ardından, göçmen akınlarını önleme ve

yeni göçmenler ile mültecilere verilen sosyal yardımları kısma vaatleriyle iktidara gelmişti.

Kurz, bugün yaptığı ve hükümetin bu yasa temelinde aldığı kararları özetleyen basın toplantısında, "Ülkemizde siyasi

İslam'ın paralel derneklerine ve radikalleştirici eğilimlerine yer yoktur" dedi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, kararın Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılması üzerine alındığını söyledi.

Bir Türk camisinde yapılan Çanakkale anmasına ait fotoğraflar geçtiğimiz Nisan ayında Avrupa'da gündem olmuştu. Kurz, Viyana'daki bir camide Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikte çocukların asker ve şehit rolünde oynatılmasına tepki göstermiş, 'söz konusu olayın Avusturya'da yeri olmadığını, böyle bir olaya asla müsamaha gösterilmeyeceğini' söylemişti.

Sağ çizgideki Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz, Avusturya yasalarına göre etkinliğin sergilendiği Avrupa Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı caminin kapatılmasının dahi söz konusu olabileceğini belirtmişti.

