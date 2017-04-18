Son Dakika Haberleri, Amerika'da 5 kişinin katili Arcan Çetin ölü bulundu

Amerika'da geçtiğimiz sene AVM'de 5 kişiyi katleden ve müebbet hapis cezası alan Türk genci'in idam edilebileceği iddia ediliyordu. Yerel savcı Arcan Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatacağını açıkladı.ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen Arcan Çetin, hücresinde ölü bulundu.ABD'nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan, hücresinde ölü olarak bulundu.

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