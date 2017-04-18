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18 Nisan 2017 Salı 04:29

Son Dakika Haberleri, Amerika'da 5 kişinin katili Arcan Çetin ölü bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Burlington kentinde bir alışveriş merkesinde 5 kişiyi öldüren Türk genci Arcan Çetin tutuklu kaldığı hücresinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri, Amerika'da 5 kişinin katili Arcan Çetin ölü bulundu
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Son Dakika Amerika'da 5 kişinin katili Arcan Çetin ölü bulundu


Amerika'da geçtiğimiz sene AVM'de 5 kişiyi katleden ve müebbet hapis cezası alan Türk genci Arcan Çetin'in idam edilebileceği iddia ediliyordu. Yerel savcı Arcan Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatacağını açıkladı.

Son Dakika Haberleri
ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen Arcan Çetin, hücresinde ölü bulundu.

ABD'nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü olarak bulundu.
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