Son Dakika Haberleri, Amerika'da 5 kişinin katili Arcan Çetin ölü bulundu

Amerika'da geçtiğimiz sene AVM'de 5 kişiyi katleden ve müebbet hapis cezası alan Türk genci Arcan Çetin'in idam edilebileceği iddia ediliyordu. Yerel savcı Arcan Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatacağını açıkladı.
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ABD'de bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenleyen Arcan Çetin, hücresinde ölü bulundu.
ABD'nin Burlington kentindeki Cascade Alışveriş Merkezinde geçen yıl düzenlediği silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Arcan Çetin, hücresinde ölü olarak bulundu.