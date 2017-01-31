Sular durulmuyor,Adalet Bakanı Vekilini görevden aldı

Beyaz Saray’da sular durulmuyor.Göreve geldiği ilk günden itibaren hızlı bir çalışma başlatan başkan Trump aldığı kararlarla tüm dünyanın dikkatini üzerine toplamaya başladı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.