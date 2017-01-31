Sular durulmuyor,Adalet Bakanı Vekilini görevden aldı

Beyaz Saray’da sular durulmuyor.Göreve geldiği ilk günden itibaren hızlı bir çalışma başlatan başkan Trump aldığı kararlarla tüm dünyanın dikkatini üzerine toplamaya başladı.
Son olarak Adalet Bakanı Vekili Sally Yates’i görevden alan Trump yerine Dana Boente’nin atandığını duyurdu.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, “Yates’in Adalet Bakanlığı’na ihanet ettiği” belirtilirken, yerine Virginia Doğu Bölgesi Savcısı Dana Boente’nin atandı.
CNN, bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberinde, Trump’ın Yates’i telefon açarak değil, elden ulaştırılan bir mektupla görevden aldığını yazdı.
Trump sosyal medya mesajında, “Demokratlar yalnızca siyasi nedenlerle Kabine için yaptığım seçimleri geciktiriyorlar. Engel olmaktan başka yapacakları bir şey yok. Şimdi de Obama’nın A.B.” yazdı.
Trump’ın dramatik hamlesi, CNN’in Yates’in Adalet Bakanlığı hukukçularına gönderdiği mektubu haberleştirmesinin hemen ardından geldi.Yates mektubunda,”Ben, bu kurumun ana görevleri olan; “daima adaleti arama ve doğrunun yanında olma” hususlarında yasalar önünde alacağımız pozisyon açısından sorumluyum” ifadesi yer aldı.
Sally Yates, Trump’ın selefi 44’üncü Başkan Barack Obama döneminde, Adalet Bakanı Loretta Lynch’in yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Obama’nın görevi Trump’a devretmesi sonrası ise yeni başkanının “isteği” ile vekaleten Adalet Bakanlığı görevini üstlenmişti.
Trump’ın dünyayı ayağa kaldıran kararnamesinde payı olan Beyaz Saray Siyaset Direktörü Stephen Miller de, “Yates’in kararının ABD’nin hukuk sisteminin ne kadar siyasallaştığını gösterdiğini” savundu.
Öte yandan, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 7 ülke vatandaşlarına vize sınırlaması getirmesi sonrası başlayan protestolar başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde devam ediyor.
Birleşik Krallık’ta Londra başta olmak üzere Glasgow, Edinburgh, Bristol’ında aralarında bulunduğu birçok şehirde düzenlenen protestolara binlerce kişi katıldı.
Trump’ın çıkarmak istediği kararname
“Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak” başlıklı
kararname, ABD’nin tüm mülteci programını 120 günlüğüne durduruyor.
“Terörle ilintili” olarak görülen ve nüfuslarının büyük çoğunluğu Müslüman
olan bazı ülkelerin pasaportlarını taşıyanlar için 90 günlük seyahat yasağı
getirildi. Bu kapsama giren İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen
vatandaşlarının vize başvurusu kabul edilmeyecek.
Suriyeli mültecilerin ülkeye girişi süresiz olarak yasaklandı.
Diğer mültecilere ise dört ay yasak getirildi.
ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı 110 binden 50 bine
düşürüldü.