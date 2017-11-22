Suriye'de barış; Soçi'den Suriye için yeni başlangıç

Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin, Suriye gündemli zirvesi sona erdi. Suriye'de iç savaş ve terörle mücadelenin sona ermesinin ilanı anlamına geldi. Türkiye'nin terör örgütlerinin görüşmelere alınmasını engelleyen tavrı, Soçi'de etkisini gösterdi. Buna karşılık, Esad'ın yönetimde seçimlere kadar kalmasına Ankara'nın koyduğu rezervin kaldırıldığı anlamı çıkıyor.

ÜÇ ÜLKE MUTABAKATA VARDI

Suriye'de çözüm için tüm gözler Soçi'de devlet başkanları düzeyinde Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılacak üçlü zirveye çevrildi. Kritik zirve öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önce Soçi'de Suriye Devlet Başkanı Esad'ı ağırladı.

Ardından telefonda ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de elinde tuttuğu tüm alanları kaybederken, askeri operasyonlarda son noktaya gelinmesi, tarafları siyasi çözüm arayışlarına itti. Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran devlet başkanları düzeyinde bir araya gelerek krizin çözümünü masaya yatıracak.

Rusya'nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni gündeme getirmesi beklenirken Türkiye'nin Afrin ve terör örgütü YPG'nin durumunu masaya yatıracağı düşünülüyor. Son bir hafta içerisinde üç ülkenin Dışişleri Bakanları Antalya'da, Genelkurmay Başkanları ise yine Soçi'de bir araya gelmişti.

"SURİYE ULUSAL DİYALOG KONGRESİ'NİN YAPILMASI KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"



Zirvenin ardından düzenlenen üçlü basın açıklamasında Putin, "Türkiye, İran ve Rusya, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin yapılması konusunda mutabık kalmıştır. İran ve Türkiye’nin Uluslararası diyalog konseyinin toplanması konusunda desteklerini aldık. Suriye'de özgür seçimler gerçekleştirilmeli. Öncelikli konuları konuştuk. Gerekli seviye'de Suriye toplumunun katılabileceği toplantı yapılması konusunda gerekli adımların atılması konusunda mutabık kaldık.Yapılacak seçimlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunu konuştuk. Gerek mualefetin gerekse mevcut rejimin öncelikleri önemlidir. Seçimlerin gerçekleştirilmesini konuştuk. Sosyal ekonomik düzenlemelerin yapılması konuşuldu. Tarım,ticaret alanında,insani yardım konusunda Suriye'nin tamamen mayından arındırılması, tarihin yeniden koruma altına alınması konuları ve diğer devletlerin de bunlara dahil edilmesi konularını konuştuk" dedi.

"TERÖRİST TÜM ÜLKELER İÇİN TEHLİKE ÜRETİYOR"

Ruhani, "Barış için üç ülke işbirliğinde. Rusya Cumhurbaşkanı Putin'den böyle bir 3'lü zirveye öncülük yaptığı için teşekkür ederiz. Bu toplantı öyle bir zamanda yapılıyor ki bu 3 ülkenin çalışması Suriye'de barış ve istikrarın oluşması için. Bütün dünya bu konuyu bilmesi gerekiyor ki terörist hiç bir ülke için iyi bir araç olamaz. Terörist tüm ülkeler için tehlike üretiyor. Biz bunu DEAŞ'ta gördük. 3 ülke düşüncelerini beyan etti. Ulusal kongrenin oluşması ve bu kongrede bütün aktif partiler ve Suriye'ye karşı olanlar bu kongrede birleşerek müzakere yapacak. Yeni anayasa için özgür ve adil bir seçim yapılacak. Barış ve istikrar getirebilir.Bu insanlar ileride rahat bir hayat yaşayabilmesi için bu 3 ülke fikirlerini beyan etti" diye konuştu.

"TERÖRİST UNSURLARIN SÜREÇTEN DIŞLANMASI ÖNCELİĞİMİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ile yoğun diyaloğumuz devam ediyor. Bunun meyvelerini her alanda topluyoruz. Bugün değerli dostlarım Putin ve Ruhani ile kritik görüşmeler yaptık. Gündemimizdeki meseleri samimi olarak ele aldık. Ortak açıklamamız işbirliğimizin esaslarını yansıtan ilk adımdır. Terörist unsurların süreçten dışlanması, Türkiye olarak önceliklerimiz arasında yer almaya devam etmektedir. Vardığımız noktanın, Suriye'nin istikrara yeniden kavuşması için umut ışığı teşkil edeceğine inanıyorum. Suriye halkının öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir siyasi sürecin hayata geçirilmesine yardımcı olmak husunda görüş birliğine varmış bulunuyoruz. Milli güvenliğimize kasteden bir terör örgütü ile aynı çatı altında olmamızı, aynı platformda yer almamızı bizden kimse beklememelidir" şeklinde konuştu.



"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE AYNI ÇATI ALTINDA OLMAYI BİZDEN BEKLEMEYİN"



Erdoğan, "Bu süreçte ayrıca 3 ülkenin bugüne kadar ortaya koydukları hasssasiyeti sürdürmeleri kritik rol oynayacaktır. Milli güvenliğimize kasteden terör örgütüyle aynı çatı altında olmamızı bizden kimse beklemesin. Suriye'de güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesini konuştuk. Ülkelerimiz arasındaki verimli iş birliğinin olumlu etki yapmasını ümit ediyorum.Tutukluların da karşılıklı salıverilmesine dair her adımı gözden geçirdik.Suriye ulusal kongresinin siyasi sürece anlamlı katma değer katması için eş güdüm içinde çalışmaya karar verdik. Bu sürecin başarısı rejim ve muhaliflerin tavrına bağlıdır" dedi.