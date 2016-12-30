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30 Aralık 2016 Cuma 02:13

Suriye'de çözüm için umut ışığı: Ateşkes yürürlüğe girdi

Suriye'de 6 yıldır devam eden iç savaşın bitirilmesinde ilk adım olarak görülen ateşkes fiilen gece yarısı başladı. Taraflar verdiği sözü tutarsa Astana zirvesi başlayacak.

Suriye'de çözüm için umut ışığı: Ateşkes yürürlüğe girdi
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Suriye'de çözüm için umut ışığı: Ateşkes yürürlüğe girdi
 
Yüzbinlerce insanın can verdiği, çoğu Türkiye'de olmak üzere en az 5 milyon kişinin evinden yurdundan ayrılmak zorunda kaldığı Suriye'de iç savaşın sone ermesinde yeni bir umut kıvılcımı belirdi. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde ilan edilen ateşkes gece yarısı yürürlüğe girdi. Suriye ordusu ve muhalif grupları içine alan ateşkes sürecinde terör örgütlerinin tamamı devre dışı bırakıldı. Ateşkes sürecinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD de süreç dışında kaldığını açıklayarak ateşkesin tehlikeye girebileceği tehdidinde bulundu.

TÜRKİYE RUSYA GARANTÖR, İRAN DENETLEYECEK

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle 00.00'da (TSİ 01.00) başladı.

Ateşkes mutabakatı çerçevesinde taraflar, hava saldırıları dahil silahlı saldırıları durdurmayı, kontrolleri altındaki bölgeleri birbirleri aleyhine genişletmemeyi taahhüt etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün öğle saatlerinde, Suriye'de Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına varıldığını açıklamıştı.

Ankara da konuya ilişkin yazılı açıklama yapmış; Dışişleri Bakanlığı, çatışan tarafların ateşkes için mutabakata vardığını kaydetmişti.

Ateşkese taraf olan silahlı gruplar adına Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyen Usame Ebu Zeyd, muhaliflerin mutabakata uyacaklarını, rejim güçlerinin de aynı hassasiyeti göstermesini beklediklerini dile getirmişti.

Ankara ve Moskova, 13 Aralık'ta Halep kent merkezinin doğusunda ateşkes ve yerel nüfusun tahliye edilmesi için anlaşmıştı. 22 Aralık'ta sona eren tahliye sürecinin ardından, iki ülke ateşkesin ülke genelinde yaygınlaştırılması için taraflara önerecekleri plan üzerinde mutabakat sağlamıştı.

Ateşkesin uygulanmasının başarılı olması durumunda rejim ve muhalifler, Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacak.
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