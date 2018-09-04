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Suriye sınırına tank duvarı: Yeni göç dalgasına karşı önlem

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Türkiye Rusya ve İran ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ankara yeni bir göç dalgasına karşı sınırda önlemleri artırıyor.

Suriye sınırına tank duvarı: Yeni göç dalgasına karşı önlem

Suriye ordusunun İdlib'e yönelik operasyon hazırlıkları sürerken, Türkiye Rusya ve İran ile yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ankara yeni bir göç dalgasına karşı sınırda önlemleri artırıyor.

04 Eylül 2018 Salı 07:37
Suriye sınırına tank duvarı: Yeni göç dalgasına karşı önlem

Suriye sınırına tank duvarı: Yeni göç dalgasına karşı önlem

İdlib'te Suriye rejim güçlerinin muhtemel operasyonu öncesi, Türkiye yeni bir göç dalgasını önlemek için sınıra yeni tank birlikleri sevk etti. 


Suriye'nin İdlib şehrinde olası askeri hakerat sonrası yaşanması beklenen göç için Türkiye önlem almaya başladı. Hatay sınırına şartlara uygun M-60 tankları gönderildi...


Suriye'de rejim güçlerinin İdlib’e yönelik askeri harekâtının olası sonuçlarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) sınır hattında teyakkuz haline geçti. TSK, İdlib vilayetinin sınır olduğu Hatay bölgesine yoğun personel ve zırhlı sevkıyatı yapıyor. Sınır hattında görevli askeri personele Türkiye’nin farklı bölgelerinden takviye gönderiliyor.

GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİNE YAKIN TAKİP

Aynı şekilde bölgeye TIR’larla sevk edilen tank sayısında da artış var. Gönderilen zırhlı paletli araçlar arasında modernize edilmiş M-60 tanklarının olması dikkat çekiyor. Bu tanklar yeni iklimlendirme (Özel klima donanımı) sistemiyle bölge koşullarına uygun zırhlı araçlar arasında yer alıyor.

Suriye sınırına konuşlandırılan tanklarda göç hareketliliğini gözlemede faydalanılacak yakın mesafe gözetleme sistemi de bulunuyor. Tanklar ayrıca füzelere karşı lazer uyarı sistemi, 12.7 milimetre SARP uzaktan kumanda edilen silah sistemi, ASELSAN sürücü görüş sistemi ve zırhı güçlendiren koruma astarına da sahipler.


ATME KAMPI HAZIR GÖÇ DALGASINA HAZIR

TSK unsurları ile diğer istihbarat ve güvenlik güçleri olası bir hareketlilikte göç dalgasını, Suriye toprakları içinde karşılayacak. Bunun için bölgede bulunan Atme Kampı’nın yeni göç dalgasına hazır olması için genişletme ve yenileme çalışmaları devam ediyor. TSK’nın İdlib’i çevreleyen şekilde 12 ayrı gözlem noktası bulunuyor. Gözlem noktalarının güvenliği beton bariyerler ve ateş destek unsurlarıyla güçlendirildi. Türk birliklerine sığınmaya çalışan göçmenlere yönelik radikal unsurlar veya rejim güçlerinden bir müdahale olması halinde, bunlara da anında misliyle karşılık verileceği bildirildi.

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