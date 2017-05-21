Suudi Arabistan'da Trump için 280 milyar dolarlık dans

Suudi Arabistan ziyaretini sürdüren ABD yeni Başkanı Donald Trump, bu ülkeye gelişinde geleneksel Kılıç Dansı ile karşılandı. Trump ziyareti sırasında 280 milyar dolarlık silah anlaşması öncesi, karşılama ekibinden kılıç alarak dans ettiği görüldü.
Eşi Melania Trump'ın başı açık olarak geldiği Suudi Arabistan gezisi sırasında görkemli törenle karşılanan Trump, gezisinin ilk gününde bu ülke ile 280 milyar dolarlık silah ve ekonomik işbirliği anlaşması imzaladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında geleneksel kılıç dansına katıldı.
İlk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Riyad'da Al Murabba Sarayı'ndaki karşılama töreninde, eline aldığı kılıç ile dans eden Suudluların arasına katıldı.