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Suudlar çıldırdı: Atom bombası geliştireceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, CBS televiyzonuna verdiği röportajda, İran'a karşı kendilerinin de nükleer füze geliştireceğini söyledi.

Suudlar çıldırdı: Atom bombası geliştireceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, CBS televiyzonuna verdiği röportajda, İran'a karşı kendilerinin de nükleer füze geliştireceğini söyledi.

15 Mart 2018 Perşembe 15:30
Suudlar çıldırdı: Atom bombası geliştireceğiz

Suudlar çıldırdı: Atom bombası geliştireceğiz

Amerika'nın İran'a yönelik kışkırttığı Suud Krallığı nükleer silah peşinde. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İran'ın nükleer silah geliştirmesi durumunda kendilerinin de nükleer silah geliştireceğini söyledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, CBS televiyzonuna bir röportaj verdi.

Tamamı pazar günü yayınlanacak olan röportajın yayınlanan kısmında Veliaht Prens, İran'ın geliştirmesi durumunda Suudi Arabistan'ın da nükleer bomba geliştireceğini söyledi.

Muhammed bin Selman, "Suudi Arabistan herhangi bir nükleer bombaya sahip olmak istemiyor. Ancak hiç şüphesiz, İran nükleer silah geliştirirse biz de en hızlı şekilde geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.
 

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